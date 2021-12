Nora Mørk om overraskelsen før VM: – Det har vært litt kaos

CASTELLÓN (VG) Nora Mørk er «evig takknemlig» for at hun fikk spille i Norge og Vipers under en tøff tid for familien. Nå er hun klar for utlandet igjen.

KLAR FOR NYE EVENTYR: Nora Mørk under et pressetreff i spanske Castellón.

Bare et par uker før VM-starten her i Spania kom nyheten om at 30-åringen bytter klubb fra norske Vipers til danske Esbjerg.

– Det har vært litt kaos, som forventet, men jeg hadde en prat med Thorir hvor jeg informerte ham om at dette kommer til å skje før VM. Det var det jeg hadde lyst til, for da kan jeg ha fokus på det jeg skal gjøre i stedet for å være på pressetreff hver dag blant lagvenninner med spørsmål om hva jeg skal gjøre neste år, sier Nora Mørk til VG.

Hun og resten av de norske håndballjentene møter en samlet norsk presse i en liten park i den spanske byen Castellón. I Spania er de på plass for å spille håndball-VM.

– Jeg hadde allerede bestemt meg og da er det deilig å slippe den nyheten. Jeg er veldig godt fornøyd med valget og jeg tror det kommer til å bli veldig bra, fortsetter Mørk.

Det overrasket mange da Mørk valgte å vende tilbake til Norge i 2020 etter en rekke år i utlandet. Kort tid senere kom nyheten at hun dro hjem igjen for å være nære familien grunnet morens sykdom.

Nå går det bedre med familien.

– Hvor takknemlig er du for at du har fått være her i de årene hvor familien har hatt det tøft?

– Det at jeg fikk dra hjem og få plass i Vipers på så kort tid, det kommer jeg aldri til å glemme og jeg kommer alltid til å være utrolig takknemlig for det, svarer Mørk.

Håndballspilleren avslører at det har vært en del av planen å reise ut igjen hele veien.

– Så lenge det gikk bra hjemme, har jeg lyst til å spille i utlandet. Det er det jeg trives best med og det er derfor jeg spiller håndball – for å utfordre meg selv. Jeg kjente at nå var det dags. Kroppen er bra, selvtilliten er bra og jeg føler meg klar for å gå ut igjen, sier Mørk.

KLAR FOR VM: Nora Mørk på plass i Spania før VM-starten mot Kasakhstan.

I Esbjerg blir hun blant annet lagvenninne Henny Reistad. Det er også en annen fordel med å reise til Danmark permanent: Kjæresten Jerry Tollbring spiller for den danske klubben GOG. Det er bare et par timers kjøretur mellom de to byene.

– Det er et veldig stort pluss og det skal bli ordentlig koselig, sier Mørk og gliser.

Norge VM-åpner mot Kasakhstan fredag 20.30. Kampen sendes på TV 3.

