Jansrud har skadet korsbåndet: – Er det røket, er nok karrieren over

Kjetil Jansrud (36) har fått konstatert skade på korsbåndet og leddbåndet etter fredagens stygge fall i Beaver Creek. Tom Stiansen, tror karrieren til Vinstra-gutten er over dersom det skulle vise seg at korsbåndet er røket.

REISTE SEG: Kjetil Jansrud kom seg på beina etter det stygge fallet, før han skled ned løypene i Beaver Creek.

– Da er det så alvorlig at han er ute for sesongen. Har han røket korsbåndet er nok karrieren over, sier Stiansen til VG.

Jansrud falt stygt under fredagens super-G-renn i Beaver Creek, og i en pressemelding fra Skiforbundet lørdag morgen sto det at alpinisten hadde pådratt seg skade på korsbåndet og leddbåndet.

Mandag reiser Jansrud tilbake til Oslo, hvor det blir gjennomført nye tester for å finne ut omfanget av skaden.

– Han er ved ganske godt mot, under de omstendighetene han er i nå. Men det er jo selvfølgelig frustrerende, sier lege for alpinlandslaget, Marc Strauss til VG.

– Hvor lenge kan han være ute med en sånn skade?

– Det er vanskelig å si. Han har fått en god sjekk her i USA og så skal vi se nærmere på det når han kommer hjem til Norge.

– Er det noen sjanse for at han rekker OL i februar?

– Det er altfor tidlig å si. Det må vi avvente å se.

Aleksander Aamodt Kilde røk korsbåndet i januar, og mistet da den resterende biten av forrige sesong.

– Det er veldig vanskelig å si noe før de får tatt de testene. Det var ikke det han ønsket seg til jul i hvert fall, sier Stiansen, som ble verdensmester i slalåm i 1997.

– Dette er ikke den sortien han ønsket seg. Men nå skal jeg ikke male fanden på veggen helt enda. Det er uansett jævlig synd. Det er kjedelig å få seg en sånn smell. Når han skal undersøke korsbåndet nærmere blir han satt litt tilbake, og nå var han jo litt på gang igjen. Det er ergerlig, sier Stiansen.

Jansrud kjørte ut kort tid etter den første mellomtiden og suste inn i sikkerhetsnettet. Nordmannen kom seg etter noen minutter på beina, før han skled ut av løypene.

GODE VENNER: Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal på premieseremonien etter at de tok henholdsvis sølv og gull under OL i Pyeongchang 2018.

VG møtte hans tidligere lagkamerat, Aksel Lund Svindal, et par dager før ulykken i Beaver Creek. Da hadde han stor tro på Jansrud før OL-sesongen.

– Han er rutinert og jævlig intelligent. Når det nærmer seg mesterskap, kommer han til å være farlig. Når det er store mesterskap, selv om Kjetil ikke har kjørt så fort i forkant, må vi ikke avskrive han, sa Svindal til VG.

Jansrud har kjørt i verdenscupen siden 2004/05-sesongen og står med 23 seire. Nå har han rukket å bli 36 år gammel, og han har tidligere sagt til VG at han ser på dette som sin siste sesong.