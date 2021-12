Her er RBKs nye keeper på plass i Trondheim

Det siste året har karrieren til Lene Christensen virkelig skutt fart. Nå er hun klar for RBK.

Lene Christensen på Værnes søndag ettermiddag.

5. des. 2021 20:33 Sist oppdatert 6 minutter siden

– Det føles veldig godt. Jeg er meget glad for å være plass.

Det sier Lene Christensen til Adresseavisen. Søndag ettermiddag landet hun på Værnes, klar for å signere for Rosenborg. Adresseavisen meldte tidligere denne uka at hun snart var klar for klubben.