Katrine Lunde i superklasse: – Har ikke sett maken

CASTELLON (Aftenposten) Katrine Lunde var over verdensklasse. «Hvor tar hun det fra», lurte Frode Kyvåg på.

Katrine Lunde – overgikk seg selv i målet.

Norge-Romania: 33–22 (17–11)

Den mangeårige treneren og ekspertkommentatoren, som har sett tusenvis av håndballkamper, fant knapt de rette ordene for å beskrive det Lunde presterte i mål da Norge møtte Romania.

– Hun på 41 år er vanvittig god. Jeg har ikke sett maken. Hun er like bra som hun har vært på sitt beste tidligere. Og hun reddet Norge mange ganger, sier Kyvåg.

Han siktet selvsagt til Katrine Lunde, den eldste på landslaget. Sørlendingen som skaper frykt hos motstanderen, bare de ser henne i mål. Ryktet løper foran veteranen.

Og selvsagt ble hun kåret til Player of the Match.

«Katriiiiiiine Luuuunde» ropte en overivrig speaker i hallen, som fikk det elleville publikumet til å gi alt.

Han så en kamp med mye mer tempo enn i de innledende oppvarmingskampene. Men Norge brukte tid på å få forsvaret til å sitte, og det var da målvakten fra Kristiansand ble satt på de store prøvene. Hun hadde 10–12 redninger i første omgang, flere av dem dobbeltredninger. Rumenerne prøvde igjen og igjen, men ut over i omgangen var Lunde som besatt.

– Dette gjør hun ikke i kamper mot Iran og Kasakhstan, fortsetter Kyvåg.

Lunde hadde til slutt 19 redninger på 35 skudd og redningsprosent på 54, før hun fikk avløsning helt på slutten. Hun spilte i nesten 50 minutter.

Alltid parat. Katri Lunde var veggen som flyttet seg.

Storhet når det gjelder

Lunde er bygget for de store anledningene. Med sin kompetanse og erfaring i målet må hun ha utfordringer for å toppe seg selv, og det gjorde hun i et lurveleven i hallen. Flere tusen mennesker hadde møtt opp, og det var knapt ørens lyd å få i all hurlumheien av trommer og andre instrumenter.

– Katrine var over verdensklasse. Og hun reddet Norge fra linje, mener NRKs håndballekspert Geir Oustorp. For motstanderne kom til nettopp på midten, der en spiller som Crina-Elena Pintea er stor og sterk.

Selv om det er en «kjenning» som flere norske har som lagvenninne i ungarske Györ, en spiller de kjenner godt, er hun vanskelig å få tak på.

Nora Mørk har et blikk for spillet som få andre. Og hun trives i slike matcher.

Jevnt i starten

Romania med trener Bent Dahl på benken, ved siden av hovedtrener Adrian Vasile, holdt følge med Norge i starten.

Ja, Romania ledet 5–4 også, før det ble 5–5 etter snaue 14 minutter. Da utlignet Vicky Kristiansen på ei straffe.

Og da kaptein Stine Bredal Oftedal løp og fintet bort flere spillere på veien før hun satte ballen i mål, var det full fyr i hallen.

Malin Aune, hentet inn i tolvte time, fikk scoringer fra høyrekanten. Norge var i ferd med å dra fra, godt hjulpet av nevnte Lunde i mål. Og med Nora Mørks og Oftedals finurlige innspill til strek, viste Norge at laget har alt å by på. Ikke minst er farten drepende for motstanderne. Når kapteinen selv setter i gang beina, er det ingen som stopper henne.

Her gjelder det å gi alt, men noen ganger ble de norske stoppet.

Men rumenerne, til tross for at verdensstjernen Cristina Neagu ikke var med, hadde mye å fare med. Utskiftningen har vært stor, men noe er på gang.

For begge lag var dette flere hakk opp fra de to innledende gruppekampene. Begge går videre til hovedrunden som starter torsdag. Etter hvert møter de enda tøffere motstand. Men som landslagstrener Thorir Hergeirsson pleier å si:

– Vi tar ei trapp av gangen.

Har321 landskamper

Katrine Lunde er også sånn. Spillerseg som debuterte på landslaget i 2002, har 321 landskamper og blir bare bedre og bedre. Og da hun fikk sette seg snaue åtte minutter før slutt, var det Silje Solberg som fikk oppgaven i målet. Det er viktig å ha flere å spille på.

«Fantastic. Nice» ropte speakeren mot slutten, da Camilla Herrem fikk mål fra vingen. Frem til da hadde linjespiller Kari Brattset Dale fikset seks mål på fem forsøk, Veronica Kristiansen 5, Oftedal 5, Malin Aune 4 og Nora Mørk 4, for å nevne de som scoret mest. Men blikket for spillet må også fremheves, og det har en type som Emilie Hegh Arntzen.