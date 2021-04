Vurderer å droppe verdenscup: – Det blir umulig

Treningsarenaen er stengt og dagene i karantene kan bli mange før OL og Paralympics. Pandemien skaper store problemer for roernes Tokyo-oppkjøring.

SKUFFELSE: Kjetil Borch var ikke fornøyd etter 6.-plassen i EM-finalen søndag. Foto: Estela Reinoso, Norges Roforbund

Kjetil Borch & co. kommer etter helgen hjem fra en måned i Italia. Den ble avsluttet med EM-finaler søndag hvor Birgit Skarstein vant gull, jentenes dobbeltfirer imponerte med 4. plass, mens Borch leverte en skuffende 6. plass.

Nå bærer det rett i karantene etter hjemkomst Norge. Ved karantenens slutt er det bare en drøy uke igjen til avreise til verdenscupåpningen i Kroatia 30. april til 2. mai.

– Hvis vi ikke får noen lettelser før verdenscupkonkurransen i slutten av april, så må vi nok kanskje droppe den fra programmet, sier Roforbundets generalsekretær Marte Krogsrud til VG.

Hun tror det er sjanseløst å opprettholde ambisjonene om OL-suksess og medaljer om det blir lettelser eller tilpasninger de neste ukene.

– Det blir umulig. Rett og slett. Håpet er at vi får en fritidskarantene etter hjemkomst fra utlandet, slik at vi kan trene. Vi kan overholde to meters avstand alle andre steder enn når man sitter i båt sammen, argumenterer hun.

Statssekretær Emma Lind i Kulturdepartementet viser i en e-post til VG til den generelle covid-19-forskriften og varsler ingen snarlige lettelser for norske OL-utøvere som har konkurrert utenlands.

– Dette er ikke akkurat noen konkurransefortrinn i forhold til de lagene vi skal konkurrere mot. Vi har ikke økonomi til å bli liggende i Europa i hele perioden frem mot OL, sa OL-troppens nestor Olaf Tufte til VG sist uke.

– Altfor mange dager kan gå bort i karantene. Vi håper fortsatt at Norges idrettsforbund og Kulturdepartementet kommer tilbake til oss med en plan. Den håper vi kommer til uken slik at vi vet hvordan vi kan forberede oss best mulig til Tokyo, sier Krogsrud i Roforbundet.

Det er helt i det blå når roerne får vende tilbake til treningsarenaen Årungen. Det norske riksanlegget for roing ligger i Ås kommune i Viken fylke, som lørdag fikk beskjed om at tiltaksnivået – 5A – vil videreføres til 25. april.

Stabæk, Strømsgodset, Mjøndalen, Lillestrøm og Sarpsborg 08 i fotballens eliteserie kan heller ikke ha fellestreninger.

– Jeg håper at vi på mandag, eller fortest mulig, får bekreftet at toppidretten får unntak fra tiltaksnivå 5A, sa toppfotballsjef Lise Klavenes til VG lørdag.

I kapittel 5A av covid-19-forskriften, heter det blant annet i paragraf 16d at «Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater».

– Jeg kan generelt opplyse, at per i dag, hvor Ås kommune er underlagt tiltaksnivå 5A, er det forbud mot organisert trening også for toppidrettsutøvere, skriver Emma Lind Kulturdepartementet i en mail til VG. Hun minner om at Covid- 19 forskriften forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet og spørsmål om detaljtolkning av regelverket må rettes dit.

– Vi er i dialog med Ås kommune sammen med Olympiatoppen. Vi ser på muligheten til å bruke Årungen som treningsarena når utøvere og støtteapparat er ferdige i karantene, opplyser Marte Krogsrud og fortsetter:

– Per nå har vi ikke lyst til å være de som får spesialbehandling eller at de senker krav for vår del, men hvis vi skal klare å kapre medaljer i OL må vi ha gode nok treningsfasiliteter. Det er det bare Årungen som kan gi oss. Vi kan ikke reise land og strand rundt for å være toppidrettsflyktning. Så jeg tror å trene på Årungen – der utøverne og trener kjører egen bil til og fra – kan være smittevernmessig veldig trygt.

Enkelte av roerne har vurdert å forbli i utlandet, men alle kommer nå ifølge Krogsrud hjem til Norge på grunn av økonomi, trenerressurser og familieforhold.