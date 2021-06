«Superskoene» knuser rekord etter rekord. Flere mener de gjør konkurransene urettferdige.

Det er blitt satt mange verdensrekorder med Nike-sko det siste året. Det er ikke alle glade for.

Ugandas Joshua Cheptegei slo verdensrekordene både på 5000 og 10.000 meter i fjor. Han hadde på seg Nikes Dragonfly-sko begge gangene. Foto: Valery Hache / Pool AFP

Kort om saken:

Mange verdensrekorder i friidrett er blitt slått det siste året.

Flesteparten av dem er blitt satt av utøvere med nye Nike-sko.

Nå skaper skoene igjen debatt – kort tid før OL og Paralympics i Tokyo.

Man skulle kanskje trodd at nye verdensrekorder var noe man så sjelden. Det er i stor grad fortsatt tilfelle, men noe har skjedd.

Bare det siste året er kvinnene og herrenes rekorder på 5000 og 10.000 meter blitt slått. Imponerende prestasjoner av utøverne? Utvilsomt.

Men noe sniker til seg stadig større plass i omtalen av rekordene. Nemlig hvilke sko utøverne har på seg. Da Sifan Hassan løp tidenes raskeste 10.000 meter for kvinner i starten av juni, var det nemlig med et par av de såkalte «superskoene» på beina. Det samme gjaldt Letesenbet Gidey da hun slo Hassans rekord – kun to dager etterpå.

Nå frykter flere i friidrettsmiljøet at utøvere med de raskeste skoene skal få en urettferdig fordel under OL og Paralympics i sommer.

Gigantens PR-triumf

Så hva er egentlig disse «superskoene»? Nevnte Hassan hadde ifølge The Guardian på seg noe som så ut til å være nyeste utgave av Nike ZoomX Dragonfly.

Paret Hassan brukte, er kun ett av flere som har vakt oppmerksomhet de siste årene. Nike har sluppet «supersko» både for sprint, mellom- og langdistanse de siste årene. Sportsgiganten har tidligere også markert seg med «raske» sko for maraton- og mosjonistløpere. Produsenter som Adidas, New Balance og andre har også vist seg frem med prototyper.

Men det er piggskoene, de som brukes på bane, som har fått mest oppmerksomhet den siste tiden. Uten at man blir for teknisk, kan man si at spesielle såler og nye karbonplater er blant tingene som gjør at man løper så raskt med skoene.

Det hersker noe uvisshet rundt nøyaktig hvor mye kjappere man kan komme seg rundt en friidrettsbane. Det vil variere fra sko til sko og utøver til utøver, men listen over verdensrekordene som er slått, levner liten tvil om fordelene skoene kan gi.

Sifan Hassan har opplevd flere store triumfer det siste året. Hennes nye verdensrekord holdt imidlertid ikke lenger enn to døgn. Foto: Virginia Mayo / AP

Mener det er urettferdig

Det er imidlertid ikke alle som roper hurra for «superskoene». Noen mener de gir en urettferdig fordel til enkeltutøvere, at skoene kan sørge for at det er andre enn de beste atletene som vinner. Det finnes også risiko for at det blir stående rekorder med sko som senere ikke kan konkurreres i, eller at man får rekorder som senere blir strøket.

Enkelte med andre skosponsorer har løpt i Nikes sko, men tegnet over logoen på dem for å ikke irritere egne sponsorer. Så finnes det også de som rett og slett ikke har hatt mulighet til å skaffe seg dem, i tillegg til de som rent fysiologisk ikke kan bruke akkurat Nikes sko.

Noen antar at skoene kan bidra til et rekordras under OL. Rekorder er gøy, men de fleste vil være enige i at noe av glansen forsvinner om det skjer i hver eneste konkurranse.

– Det er vanskelig å se for seg at noen uten Vaporfly (Nike, jou.anm.) vinner medaljer i Tokyo, har den britiske maratonløperen Mara Yamauchi sagt til BBC.

Blant norske utøvere virker meningene å være delte. Salum Kashafali vant nylig gull på 100 meter i Para-EM. Han er muligens Norges største gullhåp i Paralympics. Selv tar han ikke sjansen på å prøve noen «supersko» før sommerens høydepunkt, men er klar på at alle må ha muligheten til å delta på like vilkår. Noen få tiendedeler den ene eller andre veien teller enormt.

– Jeg mener alle bør ha samme tilgang. Det vil være veldig kjipt å komme til start og vite at personen ved siden av har sko som potensielt gjør dem raskere enn meg i starten eller slutten, samtidig som jeg ikke har mulighet til å bruke dem. Jeg har ingen samarbeidspartner, men det er kjipt for dem som ikke kan bruke Nike fordi de for eksempel har Adidas, sier Kashafali.

Norske Salum Kashafali har tenkt tanken på at «supersko» kan gi motstanderne en fordel, men innrømmer også at han selv kommer til å teste dem en dag i fremtiden. Foto: Lise Åserud

Har forsøkt å ta grep

Det internasjonale friidrettsforbundet (World Athletics) har de siste månedene vedtatt flere tekniske begrensninger for hvordan skoene kan være. De må også ha vært på det åpne markedet i minst fire måneder, dersom man vil bruke de i konkurranser. Utøvere som har hatt tilgang på prototyper, vil altså ikke lenger få denne fordelen.

Samtidig vil det nesten uansett være noen med «supersko» og noen uten.

– Det er ikke vår jobb å regulere skomarkedet, men det er vår plikt å ivareta konkurransenes integritet ved å forsikre oss om at skoene ikke gir noen en urettferdig fordel, har president Sebastian Coe i World Athletics sagt, ifølge Runner’s World.

Akkurat nå vinner Nike skokrigen, men alt tyder på at konkurrentene er i full gang med å kaste seg på kappløpet.

Og mens det diskuteres hvor urettferdig skoene deres gjør konkurransene, kan Nike-sjefene smile for all oppmerksomheten som kommer deres vei.