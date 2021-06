Se Ballspark etter Brann - Lillestrøm: - Det er like vondt som for alle Brann-supportere

Få med deg reaksjonene.

30. juni 2021 19:19 Sist oppdatert nå nettopp

BRANN - LILLESTRØM 1–1

Brann gikk igjen skuffet av banen, og greide bare ett poeng hjemme mot Lillestrøm.

Etter kampen satte trener Kåre Ingebrigtsen ord på følelsen av baklengsmålet.

– Det er like vondt for meg som for alle andre Brann-supportere. Det er helt j..., sier treneren.

Før kampen var den nye sportssjefen, Jimmi Nagel Jacobsen, innom sendingen.

Der ble han spurt om Alexander Søderlund, spissen som nå er ledig på markedet.

– Jeg vil ikke gå inn på nøyaktig hvem vi vil forsøke å skrive under med, men selvfølgelig kjenner vi Alexander Søderlund og situasjonen hans, sier Jacobsen.

– Er det naturlig at dere setter dere inn i saken og vurderer den?

– Selvfølgelig, det er naturlig å studere det, det er en norsk spiller. Vi kikker på mange forskjellige ting. For oss handler det om å være utrolig grundige og få inn folk som kan hjelpe oss, sier Jacobsen.

Sportssjefens forrige jobb var i Esbjerg, der det ble nedrykk, et mislykket opprykksforsøk og flere sparkede trenere. Men Brann-sjef Kåre Ingebrigtsen fredes fortsatt av dansken.

– Vi står sammen, sier Jacobsen.