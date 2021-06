van der Poel hyllet bestefaren og brast ut i gråt da han tok den gule trøya

Mathieu van Der Poel (26) pekte mot himmelen i det han klarte det hans avdøde bestefar aldri gjorde. Etterpå klarte han ikke holde tårene tilbake.

Mathieu van Der Poel rykket 800 meter før mål. I tillegg tok han den innlagte spurten med 15 kilometer igjen. Det holdt til gult. Foto: STEPHANE MAHE / POOL

27. juni 2021 17:44 Sist oppdatert 18 minutter siden

Etter gårsdagens voldsomme massevelter, gikk det relativt rolig for seg under dagens andre etappe av treukersrittet. Julian Alaphilippe i den gule trøya var igjen en av forhåndsfavorittene. Nordmennene, med Amund Grøndahl Jansen i front, var lappet sammen og klar til start.

Ingen av de norske utmerket seg under etappen, hvor Mathieu van Der Poel til slutt gikk først over målstreken.

– Han kjører for den gule trøya. Han har allerede åtte bonussekunder. Skal han ta de siste ti nå? Det er ingen som hjelper Alaphilippe, sa Christian Paasche i TV 2 da seierherren rykket.

– Hvilken seier dette er. Han overtar også den gule trøya. Dette var spektakulært. Han er et dyr av en idrettsmann, sa sidemann Mads Kaggestad i det van Der Poel gikk over målstreken.

Fakta Topp ti etappe to 1. Mathieu van Der Poel 2. Tadej Pogacar 3. Primoz Roglic 4. Wilco Kelderman 5. Julian Alaphilippe 6. Bauke Mollema 7. Jonas Vingegaard 8. Sergio Higuita 9. Pierre Latour 10. Jack Haig Vis mer

26-åringen pekte opp mot sin avdøde bestefar i det han passerte målstreken. Bestefaren, Raymond Poulidor, som døde i 2019, ble nummer to sammenlagt i Touren ved tre anledninger på 60- og 70-tallet, men ble alltid kategorisert som den «den evige toer».

Han kjørte aldri med den gule trøya. Det kommer barnebarnet van der Poel til å gjøre når Tour de France fortsetter mandag.

– Jeg har ingen ord. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sa etappevinneren unter seiersintervjuet mens han slet med å holde tilbake tårene.

– Jeg tenkte selvsagt på bestefaren min, sa han videre, mens han brast ut i gråt.

Han forteller at han visste at dette var hans eneste mulighet til å ta den gule ledertrøya.

– Jeg ga alt jeg hadde i det første rykket. Jeg visste at jeg måtte ha bonussekundene om jeg skulle ha håp.

Dramatikken startet med få kilometer igjen. Van Der Poel rykket med en gang feltet for første gang i løpet av etappen ble samlet. Da var det drøye 17 kilometer igjen til målgang i Mur-de-Bretagne. Hardkjøret i front gjorde at feltet ble gradvis tynnere og tynnere.

– Dette er rå kjøring av van Der Poel, sa TV 2s Mads Kaggestad da det gjensto 15 kilometer til mål.

Mens van Der Poel jaktet den gule trøya, jaktet også konkurrentene bak bonussekunder ved den innlagte spurten 15 kilometer før mål. Nederlenderen i front fikk med seg åtte viktige sekunder, mens Pogacar og Roglic tok henholdsvis fem og to sekunder på den gule trøya til Alaphilippe. Det gjorde at gårsdagens luke på 18 sekunder nå kun var på ti.

Like etter ble van Der Poel innhentet, men han holdt seg langt fremme i feltet inn mot den tøffe avslutningen. Ineos peiset på i fronten inn mot den siste stigningen. Det gjorde at feltet strakk seg ytterligere, men alle kom seg sikkert igjennom den farlige 90-graderssvingen to kilometer fra mål. Alpecin tok over i det de gikk inn i stigningen, før det ble avventende med 1500 meter igjen. Så gikk toget.

– Alaphilippe ser ikke så bra ut som i går. Han har stivnet litt, sa Kaggestad med kilometeren igjen.

Og det hadde han helt rett i. Van Der Poel hadde samlet nok krefter til å forsøke seg igjen. Med målet om å ta igjen ti sekunder, raste han fra med noen hundre meter igjen. Alaphilippe var parkert, og dermed kan nederlenderen ikle seg den gule trøya. Tadej Pogacar ble nummer to, mens Premoz Rogliz tok 3.-plassen.

Nordmennene trillet i mål et godt stykke etter tetgruppen.

– Dagen var grei. Jeg datt av da vi kjørte den andre runden, men det var det flere som gjorde. Jeg kjørte relativt rolig til mål, og hadde ikke forventet å spurte om seieren i dag uansett, sa Edvald Boasson Hagen til TV 2 etter målgang, som ble nummer 99.

Amund Grøndahl Jansen var den av nordmennene som fikk merke gårsdagens første massevelt tettest på kroppen. Han måtte slite seg igjennom dagens etappe.

– Jeg reagerte på noe smertestillende i dag tidlig, så jeg kastet opp frokosten. Det er første gangen jeg har kjørt en etappe uten frokost, men jeg kom meg igjennom. Albuen plager meg fortsatt litt, fortalte 27-åringen etter målgang.