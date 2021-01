Ski-NM blir som et amerikansk uttak til VM

Det er alltid lange diskusjoner, krangler og utredninger før norske lag til VM i nordiske grener blir uttatt. I år er det vanskeligere enn noen gang.

I Norge er bredden i langrenn så stor at de som skal ta valgene risikerer at utøvere som kan ta medalje i et VM eller OL blir sittende hjemme. I en sesong hvor norske langrennsløpere knapt har konkurrert mot de beste i verden, blir valgene vanskeligere enn noen gang.

I det norske mesterskap frem til tirsdag i neste uke blir hver konkurranse som et såkalt amerikansk uttak for svært mange med drømmer om medalje, heder og ære.

De må rett og slett prestere i ett renn for å være aktuell på distansen i mesterskap.

Fakta «Amerikansk uttak» Det er fra amerikansk idrett at begrepet naturlig nok kommer.

I en rekke idretter i USA hvor det er jevnt nivå med mange utøvere arrangeres det uttakskonkurranser. Kun resultatlisten bestemmer hvem som får reise til mesterskap.

Gjør du det middels på en dårlig dag selv om du over tid har vært aldri så god, blir du ikke tatt ut. Tidligere amerikanske olympiske mestere er blitt vraket til mesterskap på grunn av centimeter eller sekunders tap i en uttakskonkurranse.

I norsk idrett brukes sjelden denne strategien. Vis mer

Hvem er det som kan bli tatt ut til VM?

Det er blant langrennsløperne det er størst konkurranse om plassene. I alle øvelser er det plass til fire utøvere fra hver nasjon. I tillegg er vinnerne fra forrige VM i Seefeld i 2019 automatisk kvalifisert til den øvelsen de vant. Det betyr at følgende norske utøvere kan delta på én konkurranse uten å tenke på kvalifisering:

Johannes Høsflot Klæbo (sprint klassisk)

Martin Johnsrud Sundby (15 km fri teknikk)

Sjur Røthe (30 km)

Hans Christer Holund (50 km klassisk)

Maiken Caspersen Falla (sprint)

Therese Johaug (10 km fri teknikk, 15 km, 30 km klassisk)

Maren Lundby (hopp normalbakke)

Jarl Magnus Riiber (kombinert, normalbakke)

I øvelsene nevnt over kan Norge stille med fem utøvere dersom tittelforsvareren stiller til start. Norge kan maksimalt ha 12 utøvere for hvert kjønn til langrennsøvelsene.

Martin Johnsrud Sundby har en friplass i VM. Foto: Terje Pedersen, NTB

Hvilke kriterier er det som gjelder?

Det er litt forskjellig fra øvelse til øvelse. I langrenn er det nærmest et krav at en uttatt løper skal være i stand til å kjempe om medalje. Norsk langrenn har som mål å være den beste nasjonen i mesterskapet.

Langrennskomiteen i Norges Skiforbund utarbeider det de kaller «uttakskriterier» som blir formelt vedtatt i forkant av hver sesong. Disse kriteriene skal følges. Samtidig er det slått fast at skjønn har stor betydning. Derfor har ikke norsk langrenn hatt det som gjerne blir kalt «amerikansk uttak». Avgjørende for hvem som til slutt får sjansen til å oppfylle VM-drømmer, handler også om hva denne utøveren har prestert i tidligere mesterskap, kunnskap om evne til å utvikle en formtopp og en rekke andre ikke like målbare kriterier.

Slik blir det ikke i år. Da handler det om prestasjoner i noen få relevante konkurranser. Nært opp til amerikansk uttak i Norge denne gangen.

Herrelandslagstrener Eirik Myhr Nossum er ansvarlig for uttaket til ski-VM. Foto: Terje Pedersen, NTB

Hvorfor er dette uttaket vanskeligere enn tidligere uttak?

Det er i all hovedsak norske langrennsløpere som har fått sin sesong påvirket av pandemien. De har ikke konkurrert internasjonalt siden åpningsrennene i verdenscupen i Ruka siste helgen i november i fjor. Dermed blir grunnlaget for å gjøre et uttak av løpere til VM tynnere enn noen gang for landslagstrenerne Eirik Myhr Nossum, Ole Morten Iversen og Arild Monsen. Den norske eliten har hatt to nasjonale konkurransehelgen med Norgescup i denne perioden.

Denne helgen blir NM arrangert i Trondheim, og dette blir svært viktige konkurranser for dem som er i grenseland til å bli tatt ut på enkelte øvelser.

Disse konkurransene er viktige også ettersom norske langrennsløpere skal gå verdenscuprenn i Lahti og Falun helgene etter NM. De løperne som klarer å kvalifisere seg til verdenscup disse helgene, vil få nye muligheter til å vise at de er verdt en plass på en VM-øvelse.

Er det noen som har fått et VM-ja allerede?

Bortsett fra dem som er kvalifisert som regjerende mester, er det noen som har fått et betinget VM-ja. Det er for eksempel utenkelig at hopperen Halvor Egner Granerud ikke skal til VM. En løper som Emil Iversen har trolig fått klarsignal. Heidi Weng, Helene Marie Fossesholm sammen med Tiril og Lotta Udnes Weng er også så godt som klare. Simen Hegstad Krüger, Pål Golberg og Erik Valnes kan ta mål til VM-dress.

Heidi Weng (t.v.) og Therese Johaug er så godt som klare for ski-VM. Foto: Terje Pedersen, NTB

Dermed står kampen mellom en rekke utøvere som ligger helt i vannskorpen. Noen må bekrefte god form i NM, mens andre bør overbevise.

Aktuelle navn: Finn Hågen Krogh, Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth, Anne Kjersti Kalvå, Anna Svendsen, Kathrine Harsem, Ragnhild Haga, Håvard Solås Taugbøl, Sindre Bjørnestad Skar.

Samtidig er det snakk om å kvalifisere seg til å få gå flest mulig distanser. Martin Johnsrud Sundby har mesterplass på 15 kilometeren. Han ønsker å gå mer enn ett renn, men er ikke i dag kvalifisert. Han er en av mange som må overbevise i Trondheim de nærmeste dagene. Det samme må de andre mestrene som Sjur Røthe og Hans Christer Holund.