Tom Brady (43) herjer fortsatt: – Han får ikke nok ros

I USA er han superstjerne. Vi i Europa kjenner kanskje kona, supermodellen Gisele Bündchen, bedre. Uansett tryller 43 år gamle Tom Brady om dagen. Skal han føre Tampa Bay Buccaneers til Super Bowl-seier?

VISER VEI: Tom Brady har hevet Tampa Bay Buccaneers. Her i aksjon mot Minnesota Vikings. Foto: Kim Klement / Reuters

6. jan. 2021 08:07 Sist oppdatert nå nettopp

Søndag noterte han seg for nye fire touchdown-pasninger. Dermed er han oppe i 40 i løpet av grunnserien. Han har ikke klart flere i løpet av en sesong siden 2007. Og Tampa Bay Buccaneers har ikke vært i sluttspillet siden 2007.

Etter 20 strake sesonger i New England Patriots forsvant han til Florida før denne sesongen. En annen legende, Joe Montana, fastslo med en gang at det var en tabbe av Patriots å la Brady gå.

Han byttet lag i amerikansk fotball etter å ha vunnet Super Bowl seks ganger med Patriots.

– Noen har gjort en stor feil, sa Montana til USA Today i april.

– Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor New England lot ham gå. Jeg forstår det ikke.

Nå kan han uttrykke et «hva var det jeg sa?».

Brady er altså oppe i utrolige 40 touchdown-pasninger. Hans egen «pers» i én sesong er 50 fra 2007. Dette er hans nest beste sesong målt i antall touchdown-pasninger, og analysenettstedet Pro Football Focus rangerer Brady som den nest beste quarterbacken denne sesongen med 92,6 av 100. Bare Green Bay Packers-helten Aaron Rodgers er rangert bedre (94,5). Brady er også bare den femte spilleren i historien som har to eller flere sesonger med 40 eller flere touchdown-pasninger.

Foto: Mike Ehrmann / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Jeg elsker å spille, og jeg elsker lagkompisene jeg har. Jeg har alltid følelsen av at de ikke lar meg i stikken, sier Brady til ESPN.

– Nå er jeg i mitt 21. år i ligaen. Jeg prøver bare å gjøre mitt beste.

Overgangen i vår ble ganske annerledes enn både Tom Brady og Tampa Bay Buccaneers («Bucs» blant venner) hadde tenkt seg. Først ved at selve annonseringen av det hele ikke kunne foregå med hundrevis av medier til stede - men gjennom en videopressekonferanse. Og deretter ble ikke oppkjøring som vanlig - som følge av coronaen.

Likevel har Bucs prestert på høyt nivå. Med 11 seirer og fem tap har det etter hvert blitt en kanonsesong. De har vunnet sine fire siste kamper. Derfor er det eksperter som snakker om et mulig mesterlag fra Florida.

Om han skulle klare det, blir Tom Brady bare den andre quarterbacken som vinner Super Bowl med to ulike klubber. Peyton Manning har vunnet med både Indianapolis Colts og Denver Broncos.

Brady har for første gang i sin karriere skiftet trener - etter et fantastisk samarbeid med Bill Belichick i New England. Men de siste årene før «bruddet» raste debatten: Hvem var årsaken til suksessen, Bill eller Tom? Nå har man trolig fått svaret.

FAMILIEN: Tom Brady sammen med kona, den kjente modellen Gisele Bündchen, og barna etter Super Bowl i 2019. Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

– Han får ikke nok ros, sa den nye treneren, Bruce Arians, om Brady for noen uker siden.

Og mens kombinasjonen Brady-Arians har blomstret utover i sesongen, så har Bill Belichick slitt med sin nye quarterback Cam Newton. For første gang siden 2003 – Tom Bradys tredje sesong i NFL – er nemlig ikke New England Patriots med i sluttspillet som starter lørdag.

Buccaneers er på sin side i sluttspillet for første gang siden 2007 og har ikke vært i finalen siden de triumferte i 2003. Bradys erfaring kan bli god å ta med seg når «alvoret» snart starter.

Lørdag venter Washington i første runde – laget til norske Kåre Vedvik – i det som blir en personlig triumf for 43-åringen: Han har klart det – uten Bill Belichick.

Tom Brady er blitt en av amerikansk fotballs superstjerner - mot alle odds. Han ble oversett av samtlige 31 (32 i dag) NFL-lag gjentatte ganger, før New England Patriots snappet ham opp som valg nummer 199, i den sjette runden, i draftet i 2000. Man kan trygt si at han ikke ble regnet som noe supertalent.

Likevel var han ikke mindre freidig enn at han introduserte seg selv for Patriots-eier Robert Kraft ved å fortelle den mektige milliardæren at han var «det beste valget Patriots noensinne hadde tatt», og unge Brady skulle vise seg å være mann av sitt ord.

New England Patriots hadde aldri før vunnet Super Bowl, men seiret i 2002, 2004, 2005, 2015, 2017 og 2019.

I fire av disse finalene ble Brady utnevnt til MVP, den mest verdifulle spilleren, eller banens beste, som vi gjerne sier her til lands.

Nå er Tampa Bay-supporterne i ekstase. Ingen lag har vunnet Super Bowl på hjemmebane.

Finalen i februar 2021 spilles på Raymond James stadion i Tampa ...