Warholm om trenerens hygieneregime: – Han var den store forhandleren av sprit i London

Karsten Warholm og trener Leif Olav Alnes tror ikke koronasituasjon fram mot OL i Tokyo vil påvirke oppkjøringen negativt. Egentlig har ting ikke blitt så veldig annerledes for dem i treningshverdagen.

Karsten Warholm og Leif Olav Alnes gjør egentlig ikke så mye mer annerledes i treningshverdagen som en følge av korona, utenom at de trolig må droppe treningsleirer utenlands også i 2021. Staale Wattø

3. jan. 2021 16:00 Sist oppdatert nå nettopp

Idrettsverden krysser fingrene for at det blir OL i Tokyo i sommer, og de OL-aktuelle utøverne trener mot dette målet, inkludert Warholm. Han og trener Alnes tror arbeidsforholdene fram mot mesterskapet vil være nokså normal treningsmessig.

– Nå er det sånn at vi alltid har tenkt at det er lurt å spille med de kortene som er der. Treningsmessig så er det kanskje ikke så store forandringer for oss, det er kanskje treningsleirene utenlands som ryker, men for oss har det primært vært et avbrekk, sier Alnes til Sunnmørsposten, og understreker: