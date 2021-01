Barneidretten rammes hardere enn voksenidretten: – Det er utrolig trist

Mens innendørstreninger i regi av idrettsklubbene er avlyst, kan man betale for å spille padeltennis, gå på treningssenter eller svømme i Aquarama. Dette får flere til å reagere.

I Aquarama kan idrettselever på KKG trene i regi av skolen på dagtid, men ikke i regi av klubben sin. Foto: Arkivfoto: Torstein Øen

9 minutter siden

KRISTIANSAND: – Jeg synes dette er kjempetrist. Det er nesten et paradoks at man kan samle folk på treningssenter som ikke er i samme kohort mens elever som går i samme klasse, ikke får lov til å trene sammen. Jeg frykter at dette går utover både barna og idretten på lengre sikt, sier Øystein Glad.

Han er idrettssjef i Kristiansand kommune, og har i denne 14 dagersperioden stengt alle kommunale idrettshaller i byen etter at anbefalinger fra helsemyndighetene.