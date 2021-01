Sjette Oilers-seier på rad: – Fryktelig stolt

(Vålerenga-Stavanger Oilers 2–3 etter spilleforlengelse) Regjerende seriemester Stavanger Oilers tok sin sjette seier på rad i løpet av 22 dager da Brady Brassart (27) scoret sitt andre mål og ble matchvinner nesten fire minutter ut i spilleforlengelsen.

TØFF OG SEIERSRIK: Stavanger Oilers-veteran Tommy Kristiansen bet tennene sammen etter å ha pådratt seg en skikkelig smell i skulderen og kom tilbake i spill etter en kort pause da bortelaget slo Villiam Strøm (bak) og Vålerenga i Jordal Amfi tirsdag. Foto: Fredrik Hagen

5. jan. 2021 21:32 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var to viktige poeng for oss. Utrolig deilig. Jeg synes vi skulle ha vunnet i ordinær tid. Men samme det. Vi er på vei opp. Jeg er fryktelig stolt over hvordan vi har spilt i det siste, sier Stavanger Oilers-hardhaus Tommy Kristiansen i et intervju med TV 2 umiddelbart etter den dramatiske avslutningen.

– Det var en bra hockeykamp. Men surt å tape på en sånn feil, kommenterer Vålerenga-trener Roy Johansen.

I kjølvannet av nye coronautsatte kamper, var toppoppgjøret mellom regjerende seriemester Stavanger Oilers og Norges mestvinnende ishockeylag det eneste Fjordkraft-ligaen kunne by på tirsdag - i gedigne, men fortsatt tilskuertomme Jordal Amfi.

Begge lagene startet oppgjøret med nær likelydende poengfangst fra sine fem siste kamper. Oilers med fem seirer, den siste 7–1 på bortebane over til nylig seriesuverene Frisk Asker. Vålerenga med fire seirer, hvor av to på rad over Frisk Asker i romjulen - men med grovt feilskjær i kamp fem: Tap 1–4 for ligaens svakeste lag, Narvik, på bortebane søndag.

Tommy Kristiansen hadde en god sjanse til å sende gjestene i føringen etter et drøyt minutt i overtallsspill fem mot fire. Vålerengas keeper Steffen Søberg sideforflyttet seg imidlertid kjapt og smidig, og avverget 0–1. Vålerengas toppscorer og kaptein Tobias Lindström gjorde derimot årets første mål i Jordal Amfi – hans 13. for sesongen – da han i overtallsspill fem mot tre sveipet pucken inn bak sin landslagskollega og -keeper Henrik Holm i 16. minutt.

Vel å merke etter oppvakt forspill av lagkamerat Jørgen Karterud.

– Ut ifra hva vi har vist i det siste, har vi ikke vært på vårt beste. Vi må holde oss unna utvisningsboksen, sa Stavanger Oilers Ludvig Hoff i et TV 2-intervju etter første periode.

– Vi hater hverandre, med «godt ment». Det er herlige kamper, var Vålerengas Villiam Strøms beskrivelse av det samme.

Det vi si høy intensitet, godt og underholdende nærkampspill.

Fakta To kamper torsdag Etter nye utsatte kamper på grunn av nye smittetilfeller i Sparta og det første i Stjernen, spilles de to neste kampene i Fjordkraft-ligaen torsdag: Frisk Asker-Grüner og Narvik-Lillehammer. Lillehammer-Vålerenga er satt opp til å bli spilt lørdag. Vis mer

Steffen Søberg var igjen kjapp og god da han stoppet Tommy Kristiansen fra å utligne til 1–1 seks minutter inn i midtperioden. Et par minutter senere måtte Vålerengas beste back Kalle Ekelund forlate isen etter en smell (han kom straks tilbake), før hans lagkamerat Andreas Stene pådro seg en utvisning.

Den utnyttet Stavanger Oilers. Målpoenghete Chris Rumble skjøt fra sin backposisjon, Brady Brassart styrte pucken inn bak Søberg ved hjelp av buksebaken og via Søbergs høyre stolperot.

TO MÅL OG MATCHVINNER: Brady Brassart sørget for seier og to poeng til Stavanger Oilers da han gjorde 3–2 i spilleforlengelsen mot Vålerenga. Bildet er fra forrige sesong. Foto: Carina Johansen / NTB

Oilers fikk en ny sjanse i overtall da Ekelund ble utvist for slashing mot armen til Markus Vikingstad. Det gikk ikke fullt så bra, spesielt ikke for Tommy Kristiansen. Med Vålerenga-backen Daniel Sørvik i ryggen, snublet han og styrtet med skulderen først inn i vantet bak Steffen Søbergs mål.

Kristiansen «forsvant» av isen og inn i garderoben, men var også han straks tilbake i spill.

– Det gjør ekstremt vondt. En nerve i klem, eller noe sånt. Men det går bra, jeg har ikke tid til å hvile nå, forklarte han på spørsmål om smellen etter kampen.

– De var mye bedre enn oss denne perioden, vedgikk VM- og Vålerenga-veteran Martin Røymark foran den siste.

Han tilføyde - frarøvet noen tenner etter et ublidt møte med pucken under trening dagen før - «det så ikke så bra ut for vår del».

Hvilket lag skulle vise seg fra sin beste side i finishen?

Umiddelbart virket det som om svaret skulle bli «Oilers».

Vålerengas Magnus Brekke Henriksen satte inn en uheldig snubleuvøren takling mot hodet til puckførende Stavanger Oilers André Strandborg (18) i midtsonen. Gjestenes «belønning»: Fem minutter overtallsspill.

Stavanger slumset bort den gode muligheten til å gjøre 2–1. Noe som tradisjonen tro ga Vålerenga en god dytt i baken. Tobias Lindström tapte en dropp til Markus Vikingstad foran Henrik Holm i Stavangers forsvarssone, men rappet pucken fra Stavanger-backen Andreas Klavestad – og dyttet pucken i mål i andre forsøk.

Halvannet minutt senere var det dødt løp igjen. Dan Kissel, Stavanger Oilers beste poengjeger, sendte av gårde pucken, Steffen Søberg ble tvunget til å avgi en retur – Stavangers Joey Martin kamikaze-styrtet nærmest inn 2–2 – drøyt syv minutter før ordinær spilletids slutt.

Oilers fikk den siste overtallsspillsjansen til å skaffe tre poeng, men den endte med spilleforlengelse (tre mot tre utespillere) – som endte med at David Morley på lekkert vis spilte frem Brady Brassart til «sudden death»-scoringen to minutter og 20 sekunder før thrilleren (uten målet) ville gått til straffeslagskonkurranse.