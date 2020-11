Før var han et mareritt for Gunnar Pettersen. Nå bøtter Sebastian inn mål for KRS

Sebastian Schultz Hansen (27) var en av hovedårsakene til at Gunnar Pettersen lot seg lokke til Kristiansand.

– For meg betyr det alt å få KRS opp i eliteserien. Det er derfor jeg har satt eliteserien på vent, sier Sebastian Schultz Hansen. Kristin Ellefsen

13. nov. 2020 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

KRISTIANSAND: – Sebastian var en av grunnene til at jeg kom hit. Som Sandefjord-trener spilte vi tre-fire kamper mot ham hvor han scoret 10–12 mål hver gang. Selv om vi var oppmerksomme på ham klarte vi aldri å stoppe ham.

Men nå som trener i Kristiansand Topphåndball (KRS), kan Gunnar Pettersen endelig glede seg over at Schultz Hansen fortsatt har målteft. Etter seks-sju sesonger på rad som toppscorer i KIF/KRS, troner 27-åringen øverst også i år – selv om han har stått over to seriekamper etter å ha fått blått kort!