Prinsesse Ingrid Alexandra (16) tok NM-gull

Lørdag ble Prinsesse Ingrid Alexandra (16) norgesmester i surfing i juniorklassen for kvinner.

Prinsesse Ingrid Alexandra (16) ble norgesmester. Foto: Lise Åserud

24. okt. 2020 14:35 Sist oppdatert nå nettopp

Prinsessen tok NM-gullet på Borestranden på Jæren med kronprinsfamilien til stede som tilskuere.

Prinsessen vant konkurransen med 12.83 poeng.

Det bekrefter Guri Varpe, kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, til VG.

– Vi kan bekrefte at prinsesse Ingrid Alexandra har vunnet NM-finalen i surfing for juniorkvinner, skriver Varpe til avisen.

Ifølge VG var også kronprinsfamilien til stede på arrangementet.

– Dette er første gangen det er egen jenteklasse i juniorkategorien, som er veldig gøy, sier Ingeborg S. Nakken, som er leder i Jæren Surfklubb.

Prinsesse Ingird Alexandra avbildet under NM i surfing på Jæren lørdag. Foto: Kristine Tofte

Slik så resultatlisten ut etter konkurransen:

1. Ingrid Alexandra

2. Sofie Nakken Lund

3. Emma Suphammer

4. Mia Hugin

– Stor interesse

Katrine Røed, prosjektleder for NM og Visepresident i Brettforbundet med ansvar for surf, forteller om økende interesse for surfing.

– Det har aldri vært så stor interesse rundt et NM, med tanke på deltakere. Seniorklassen ble fylt opp raskt med mange gode surfere. Det er spesielt gøy å se flere og flere unge jenter viser interesse for surfing. Brettforbundet ønsker å legge vekt på junior fremover og å sette lav terskel for å prøve seg i konkurranser, sier Røed.

Idrettsfamilie

Dermed føyer hun seg inn i rekken av idrettsutøvere i den norske kongefamilien.

Kronprins og senere kong Olav tok både OL- og VM-gull i seiling, mens kong Harald har VM- og EM-gull i samme idrettsgren.

Dronning Sonja har også tatt NM-gull i seiling, mens prinsesse Märtha Louise har vunnet NM i sprangridning.

