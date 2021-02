Håndballen får starte opp igjen - Sola har fått dato for cupfinalen

Håndballen slipper endelig til på parketten igjen, først ut blir lokaloppgjøret mellom Viking og Nærbø 21. februar.

Camilla Herrem og Sola skal spille cupfinalen 15. mai. Trolig spiller de seriekamp igjen 24. februar mot Fana. Foto: Fredrik Refvem

6 minutter siden

– Vihar fått beskjed om at vi skal spille den utsatte kampen mot Viking søndag 21. februar. Vi har også fått beskjed om at vi kan spille treningskamper fra i dag av, forklarer Nærbø-trener Rune Haugseng overfor Aftenbladet.

Foreløpig er det også håp om at herrehåndballen får gjennomført et sluttspill. Planen er to kvartfinaler, best av tre semifinaler og best av tre finaler. Nærbø har holdt hjulene i gang i friperioden og blant annet spilt to treningskamper mot Arendal i midten av januar.