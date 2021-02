Han har vært gjeter i Alpene og er vokalist i et metalband. Men Dominik Paris (31) er først og fremst italienernes hjemmehåp i VM-utforen.

Nå nettopp

Du skal være litt tøffere i skallen enn vanlige mennesker for å stupe ned bratte fjellsider på to ski. VM-utforen i Nord-Italia er definitivt ikke for A4-mennesker.

Men det er heller ikke Dominik Paris. Av konkurrenter er 31-åringen fra Sør-Tyrol beskrevet som en villmann, fargeklatt og alpinsirkusets rockestjerne.

Den tredoble vinneren av Kitzbühel-utforen er en av de tøffeste og mest uredde alpinistene i verden, senest bevist da han forrige helg vant verdenscuprennet i den beryktede utfortraseen i Garmisch-Partenkirchen – et drøyt år etter at han ble satt ut med korsbåndskade.

Nå vil Dominik Paris vinne i VM på hjemmebane i Cortina d'Ampezzo – en 18 mil rask biltur fra hjemstedet Ulten.

– Jeg er blitt litt bedre for hver dag etter skaden. Nå er jeg i ferd med å finne tilbake til selvtilliten, fastslo Paris etter seieren i Garmisch.

Fakta Dominik Paris Født: 14. april 1989 Idrett: Alpint, med utfor og super-G som spesialitet. Meritter: 19 verdenscupseire og 39 pallplasseringer. VM-gull super-G (2019) og VM-sølv utfor (2013) Hobby: Vokalist og frontfigur i heavy metal-bandet Rise of Voltage Vis mer

Dominik Paris vant VM-gull i super-G i Åre for to år siden. Foto: WOLFGANG GREBIEN / BILDBYRÅN

Ble gjeter i Alpene

Han vokste opp med en far som var skiinstruktør nær den italienske fjellkjeden Dolomittene. Derfor falt det naturlig for guttungen å stå mye på ski allerede fra 3–4-årsalderen.

Som seksåring deltok Paris i sitt første renn. Fra da var han fast bestemt på å bli en god alpinist.

Det ble han også. Han debuterte i FIS-renn som 15-åring og fremtiden så lys ut.

Problemet var at Dominik Paris også ville feste med kompisgjengen, noe som gikk ut over trening og skikarriere. Som 18-åring presterte han ikke som forventet. Utviklingen stagnerte, italieneren sto ved et veiskille. Da tok han en avgjørelse som skulle bety alt for karrieren.

Sommeren 2008 dro Dominik Paris til fjells i nabolandet.

– For å komme meg ut av denne blindgaten, bestemte jeg meg for å forlate mitt kjære hjem for å bruke 100 dager – en hel sommer – i de sveitsiske alper (Splügenpass) der jeg jobbet som gjeter, beskriver Paris selv i biografien på sin hjemmeside.

– Det var et vendepunkt i livet mitt: Jeg kom hjem og følte meg bra. Hodet mitt var klart, og jeg hadde gjenoppdaget min entusiasme for ski. Jeg returnerte til skimiljøet med ny styrke og overbevisning.

Vokalist i heavy metal-band

Dominik Paris ble en av de tøffeste og beste fartskjørerne i verden. Han har 19 seire (15 utfor, 4 super-G) i verdenscupen og 39 pallplasseringer totalt.

Paris har VM-gull i super-G (2019) og sølv i utfor (2013). Men han mangler gullet i den gjeveste fartsøvelsen. Det vil han gjøre noe med på hjemmebane.

Om Paris vinner utforgullet i Cortina, kommer han trolig til å feire så det både høres og sees godt i Dolomittene.

31-åringen elsker å skinne på scenen. For etter skikjøring har italieneren én stor lidenskap: Heavy metal.

Vokalist Dominik Paris på scenen for heavy metal-bandet Rise of Voltage sommeren 2018. Foto: Facebook/RISE OF VOLTAGE

På sommertid er fartsfantomet vokalist og frontfigur i bandet Rise of Voltage.

– Musikk er litt som å kjøre på ski. Det gjør at jeg føler meg bedre, det gir meg en følelse av frihet, sier han.

Musikk har alltid vært en stor del av livet til utforspesialisten.

– Jeg har elsket musikk siden jeg var et lite barn. På ungdomsskolen hørte jeg mye på rock, senere ble det mer og mer heavy metal.

Ga ut debutalbum i 2018

Sommeren 2018 ga vokalist Paris og Rise of Voltage ut debutalbumet Time.

Fra oktober til mars er han alpinist på heltid, resten av året skriver han låter, øver med bandet og opptrer på konserter.

– Bandet øver, og jeg skriver låter når jeg ikke kjører på ski. Konsertene holder vi utenfor skisesongen.

Om vinteren må han nøye seg med å høre på musikk.

– Jeg tar på hodetelefonene når jeg står opp om morgenen, og jeg tar dem ikke av meg før jeg er ved startporten.

I et intervju med Olympic Channel etter OL i 2018, ble Paris spurt om noen i alpinmiljøet delte hans interesse for heavy metal.

– Jeg er ikke sikker på om det er noen andre som hører på så hard musikk ... nølte Paris.

– Men om noen liker det, deler jeg gladelig min lidenskap!

Tilbake etter korsbåndskade

Italieneren var usikker på om han skulle rekke toppformen til hjemme-VM etter at han ødela korsbåndet på trening før fjorårets Kitzbühel-utfor. Alpinstjernen bygde seg opp sakte, men sikkert og var tilbake i verdenscuprenn i Val d’Isere i desember.

Paris var ikke blant de beste i de første rennene, men gradvis har han funnet tilbake til skifølelse og konkurranseinstinktet.

I det siste utforrennet før VM fikk 31-åringen svarte han ønsket, da han behersket den vanskelige traseen i Garmisch-Partenkirchen best av alle.

Nå er han en av favorittene i Cortina.

Og én ting er sikkert. Dersom Dominik Paris vinner VM-gullet i utfor i Cortina, blir feiringen av det harde slaget.

Kilder: Olympic Channel, dominikparis.com, fis-ski.com