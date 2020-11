Preget Stöckl etter høydramatisk norsk hoppdag: – Jeg må beklage

Alexander Stöckl (46) var preget etter Daniel André Tandes (26) fall. Det endte med at han sendte Johann André Forfang (25) for tidlig ut av bakken.

INNRØMMER FEIL: Alexander Stöckl gjorde en feil som sørget for at Johann André Forfang ble disket. Foto: Geir Olsen

Hoppkonkurransen i Ruka i Finland startet på dramatisk vis. Tande var andre hopper ut, og det gikk skikkelig galt for 26-åringen.

Tande fikk landet, men smalt raskt i bakken da skiene traff hverandre. Den norske hopperen ble først dratt ut av bakken i pulk, og deretter løftet inn i en ambulanse.

Én time senere stilte imidlertid en blid og oppreist Tande opp til intervju med NRK.

– Jeg ble ganske nervøs, for det gjorde vondt. Jeg fryktet at nå blir det nye seks måneder ute. Det hadde vært typisk min flaks. Men heldigvis er det bare en ordentlig trøkk, og en gul og blå kropp, sier Tande, som ikke utelukker at han kan stille opp i søndagens renn «etter en god runde i saunaen».

Halvor Egner Granerud er beste norske etter første omgang.

Tandes fallet så imidlertid først dramatisk ut, og gikk skikkelig innpå landslagstrener Alexander Stöckl.

En preget østerriker skulle sende nye norske hoppere utfor bommen i Ruka, men klarte ikke å holde fokus. Det endte med at Johann André Forfang ble sendt ut på gult lys. Han ble dermed disket og fikk ikke hoppe 2. omgang.

– Det var litt mye i øyeblikket. Det som skjedde med Tande, og ja. Tankene mine var allerede på sykehuset. Jeg klarte ikke holde fokus. Jeg vinket da klokken tikket 15 sekunder. Da blir det vanligvis grønt, men så ser jeg at det fortsatt er gult når han setter utfor, forteller Stöckl til NRK.

– Jeg må bare beklage. Jeg gjorde en feil. Det er verst for utøveren som ikke får hoppe en gang til, sier en tydelig berørt trener.

Forfang var forbannet i intervjuet etter hoppet, som ikke ante hva som hadde gått galt.

– Det er ganske utrolig. Faen ikke til å tro. Unnskyld, men det er helt sykt, tordnet hopperen overfor NRK.

Forfang sier at han fulgte med på trener Alexander Stöckl og ikke på lyset.

– Det er utrolig at noe slikt kan skje. Jeg ble stående som et spørsmålstegn da speaker sa jeg hadde blitt disket, forteller han.