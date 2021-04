Aksel Lund Svindal om sitt nye liv: – Ikke sett for meg at det skulle bli så travelt

HAFJELL (VG) Aksel Lund Svindal (38) trodde han skulle få mer tid til overs som pensjonist. Så langt har spådommen ikke slått til.

Foto: Daniel Tengs / Daniel Tengs / Red Bull Content Pool

Én time siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Nei, jeg hadde ikke sett for meg at det skulle bli så travelt i det hele tatt, sier den pensjonerte toppalpinisten utenfor Pellestova på Hafjell, på spørsmål om han så for seg at livet som «pensjonist» skulle bli så travelt.

Svindal gikk i mål på det to mil lange Janteloppet på litt over én time og stilte til intervju med VG i den forbindelse.

Da han la opp med VM-sølv i Åre for to år siden ble han hyllet som en av tidenes største norske idrettsutøvere:

Kall det forretningsvirksomhet

Allerede mens han var aktiv, begynte den etter hvert så sømløse overgangen fra Alpene til Oslo Børs. 38-åringen tjente allerede i løpet av karrieren store summer på investeringer i aksjemarkedet.

– Jeg hadde startet en del, kall det forretningsvirksomhet, ved siden av karrieren. Da gjorde jeg ting parallelt og til tider hadde jeg en fulltidsjobb ved siden av karrieren, mens jeg var skadet, sier Svindal.

Verdenscupsirkuset er erstattet med et A4-liv. Det består av forretningsmøter, tidlige morgener og å lufte cobberdogen Molly.

– Jeg trodde at da jeg sluttet (med alpint) skulle jeg få så god tid. Men det som har skjedd er at jeg i perioder jobbet intensivt, før jeg dro på samlinger eller deltok i renn. Da tok jeg det veldig ned. Men når du er med på noe, har du et ansvar for å følge opp. Før hadde jeg veldig gode unnskyldninger for hvorfor jeg måtte ta ned intensiteten. Nå har jeg ikke det, sier Svindal lakonisk.

38-åringen er gründer, investor, eiendomsutvikler, ambassadør for kjente merkevarer – blant mye annet.

– Nå har jeg mer enn en fulltidsjobb, uten å ha tatt på meg noe mer enn et par styreverv ekstra. Men når du legger inn tyve prosent mer tid på alt du driver med, fyller det dagene dine, sier han.

Drivkraften er å være en del av et apparat med «flinke folk» som står på «det lille ekstra for å få det bra». Det er ingenting han gjør alene, sier han, og illustrerer det med et eiendomsprosjekt som nærmer seg ferdigstillelse ikke langt unna Hafjell.

– Jeg synes det er dritkult! Det er en blanding av at jeg trives godt med mennesker som ikke er redd for utfordringer, og jeg liker det selv. Vi får god kjemi, derfor gjør vi ting sammen. Skapertrang er kanskje et ord for det, sier Svindal, og trekker parallellen til det å skape et godt miljø på landslaget.

Forrige nasjonaldag ble det kjent at Lund Svindal og hekkeløperen Amalie Iuel har funnet kjærligheten.

Feelgood og knallhardt

VG spør om kjæresten noen gang har bedt ham ta foten litt av gasspedalen.

– Jeg tror hun synes det egentlig er ganske greit, ettersom treningsgruppa hun er med i har lange dager. Da trenger ikke hun å ha dårlig samvittighet, sier Svindal, men legger til:

– Det er klart, jeg tror nok av og til, som for eksempel når jeg har videomøter med noen i USA på kvelden, at hun synes det kunne vært litt mindre.

Sist på listen over arbeidsoppgaver er programleder i NRK-suksessen Mesternes mester. Fra og med kommende sesong erstatter han Dag Erik Pedersen i det folkekjære programmet – som han selv vant i årets sesong.

– Først og fremst må jeg skryte av konseptet og tradisjonen er veldig bra. De har bygget det opp til å være «feelgood» og samtidig knallhardt. Ganske unge barn ser på Mesternes mester og kan finne veien inn til idretten gjennom programmet, og det imponerer meg med konseptet.

Samtidig betyr det at den allerede fulle timeplanen blir låst i tre uker under innspillingen. 38-åringen viser ingen tegn til å ta det med ro.

– Men nå merker jeg at jeg setter skikkelig pris på det å ha helg!