EM-håpet i ulykke – begge armene i gips

Håkon Fredriksen (18) håper å bli europamester i motocross i 2021. Men etter en krasj på trening lørdag sitter han nå hjemme med begge armene i gips.

OPERERT: Håkon Fredriksen fotografert på sykehuset i Dax i Frankrike. Foto: Privat

– Jeg føler meg relativt grei – men noe handikappet med begge armene i gips, fastslår motorsykkeltalentet til VG.

Landslagskjøreren er klar for det franske BUD-teamet for 2021. Målet er å bli europamester i år og kjøre i Amerika neste år.

– Jeg trente med teamet på en bane i nærheten av der jeg bor i det sørvestlige Frankrike. På den andre økta spant motorsykkelen i oppgangen på et stort hopp. Jeg kom noen centimeter for kort og kjente at begge håndleddene røk tvers av i landingen mot styret på sykkelen, forteller Håkon Fredriksen.

– Jeg lå en drøy time og ventet på lege og ambulanse. Jeg hadde store smerter. Så ble jeg kjørt på sykehuset i Dax og operert lørdag kveld.

– Nå er det hjem til Norge og hvile litt før jeg starter med fysisk trening så hardt som kroppen tillater for å opprettholde kondisjon og styrke.

– Når kan du være tilbake?

– Målet er å være mest mulig klar til første EM-runde, som går i England 26.–27. juni.

TALENT: Håkon Fredriksen fotografert i 2019. Foto: Privat

Motocross er en motorsport som kjøres med en crossykkel på egne baner med jord, sand eller lignende underlag.

– Drømmen er å kjøre supercross i USA. Det har ingen nordmann gjort til nå, sier 18-åringen, som tok EM-bronse med et italiensk team i 2020.

Fredriksen har de siste årene kjørt Yamaha, men i 2021 blir det Kawasaki i BUD-teamet.