Viking reddet poeng og ødela for Vålerenga

Vålerenga var det beste laget i store delen av kampen, men to sene scoringer fra Viking reddet 2-2 og poeng mot tabelltreeren.

Vålerengas Aron Dønnum scoret to av målene i 2-2-kampen mot Viking. Foto: Carina Johansen / NTB

10. des. 2020 20:09 Sist oppdatert nå nettopp

En rørt Viking-trener Bjarne Berntsen fikk blomster foran oppgjøret mot Vålerenga. Foto: Carina Johansen / NTB

Aron Dønnum er het på grøten og virket å gjøre jobben for VIF med sine to fulltreffere, men to sene mål fra Veton Berisha og Zymer Bytyqi gjorde at det endte med ett poeng til hvert av lagene.

Dermed må Vålerenga vente med å ta sin første medalje siden 2010-sesongen. Rosenborg (28 kamp), Kristiansund (28) og Odd (26) kan alle ta igjen hovedstadslaget, som bare har én kamp igjen av årets sesong.

Dønnum scoret sitt sjuende og åttende mål denne sesongen. De kom på overtid i 1. omgang og kort etter sidebytte. Berisha sto for Vikings redusering mot slutten av kampen før Bytyqi fikk pirket inn utligningen fra kort hold.

Det var ganske jevnt mellom lagene i 1. omgang. Spillet vekslet fram og tilbake med noen halvsjanser hos begge lagene. Kampen ropte på en scoring, og etter 38 minutter var gjestene fra hovedstaden svært nær.

Dønnum var skikkelig på hugget og klarte rive seg løs i bakrommet. Han kom alene med Iven Austbø, men avslutningen endte i tverrliggeren. Reprisen viste derimot at Vålerenga-spissen dro med seg ballen med hånden, men uten at dommeren fikk det med seg

Dønnum som ble matchvinner mot Rosenborg mandag, lyktes derimot i siste sekund av overtiden i 1. omgang da han plasserte ballen mellom beina på Austbø på pasningen fra Matthías Vilhjálmsson.

– Veldig deilig å få den scoringen etter missen i tverrliggeren. Det er alltid plass mellom beina pleier vi å si, sa Dønnum til Eurosport i pausen.

Slurvete

Fire minutter etter hvilen slo 22-åringen til igjen. Henrik Bjørdal fant Dønnum som fra 16-meteren plasserte ballen forbi Austbø til 2-0 nede ved stolperoten.

– Det er slurvete av oss å slippe dem inn i kampen igjen. Kjipt, og akkurat nå føles det som et tap, sa 22-åringen.

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo hadde derimot en god forklaring på kollapsen de siste 20 minuttene.

– Veldig viktig poeng. Vi var kjørte mot slutten, for vi hadde kampen fra mandag i beina. Det var årsaken til at de kom tilbake. Vi burde selvsagt vunnet etter å ha ledet 2-0, men vi hadde ikke nok friske bein mot slutten, sa Fagermo.

Vålerengas andre islending og notoriske måltjuv Vidar Örn Kjartansson fikk med seg det siste kvarteret for Vilhjamsson. Han klarte derimot ikke å sette sitt preg på kampen. Til det var lagkameratene for slitne.

Kom tilbake

Viking var nær redusering etter 72 minutter. Da fikk Erik de Lanlay snudd seg inne i feltet, men avslutningen endte i stolpen.

Åtte minutter før slutt kom derimot målet alle ventet på. Zymer Bytyqi satte et frispark fra distanse tilsynelatende rett i mål, men det var Berisha som hadde hårtustene på ballen på vei inn i mål.

– Vi er fornøyd med at vi kommer tilbake og tar ett poeng. Men unødvendig at vi spiller så dårlig i 1. omgang, slo Berisha fast.

Vålerenga har ikke tapt på sine ti siste kamper. Forrige tap kom mot Bodø/Glimt i slutten av september. Seks seirer og fire uavgjort er det blitt.

En tydelig rørt Bjarne Berntsen fikk blomster av Viking-ledelsen og Stavanger-ordføreren før kampen. Etter at det ble klart at Berntsen ikke fikk ny kontrakt med klubben, er det blitt fire seirer og to uavgjorte kamper for de mørkeblå.

– Jeg er utrolig stolt over hva teamet mitt har klart de siste tre årene. Altfor mange blomster ble litt for mye, sa Bjarne Berntsen.