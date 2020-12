Forfang trodde han hadde ødelagt gullhåpet: – Forberedte meg på at jeg hadde ødelagt for laget

Johann Andre Forfang ble verdensmester for tredje gang søndag.

Johann Andre Forfang depper etter det svake andrehoppet. Scanpix

Etter et skuffende hopp fra Johann Andre Forfang på kun 202,5 meter i andre omgang, var det lite som tydet på at Norge skulle forsvare VM-gullet i skiflygning i Oberstdorf i 2018.

Et taktisk genistrek fra landslagstrener Alexander Stöckl, og et strålende sistehop fra Halvor Egner Granerud gjorde imidlertid at hopperen fra Tromsø kunne puste lettet ut og juble sammen med lagkameratene for nok et VM-gull.