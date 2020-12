Color Line Tour er utsatt

KCK har bestemt seg for å flytte sykkelrittet Kristiansand-Hovden til seinsommeren.

Sykkelrittet Color Line Tour i 2021 fra Kristiansand til Hovden er utsatt. Espen Sand

Nå nettopp

– Vi tror at sjansen for å skape en folkefest, nå er det jo nesten tabu å bruke det ordet i disse tider, men det er det vi ønsker at Color Line Tour (CLT) skal være. Og vi ser for oss at vi kan samle langt flere til høsten enn det vi trolig kan i vår, sier Jan Fredrik Stiansen, daglig leder i KCK.

Den 212 kilometer lange styrkeprøven fra Kristiansand til Hovden er nå flyttet fra 29. mai til 21. august.