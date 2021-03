Fotballeder reagerer på uklare svar: – Hva mer kan vi gjøre?

Mens Lise Klaveness i Norges Fotballforbund og Odd-direktør Einar Håndlykken fremstår optimistiske med tanke på at fotballstarten går som planlagt, etterlyser Branns daglige leder Vibeke Johannesen tydeligere svar fra myndighetene om hva som skal til for at det skjer.

BA OM ÅPNING: Idrettspresident Berit Kjøll (til venstre) og statsminister Erna Solberg onsdag. Foto: Berit Roald

Etter at idrettspresident Berit Kjøll hadde møtt statsminister Erna Solberg og kulturminister Abid Raja (V) i Oslo onsdag, var ikke Vibeke Johannesen videre imponert etter å ha fulgt med fra Bergen.

– Det var slik det pleier – uklart. Det var ikke noe tydelig svar på det vi trenger, at vi kan starte med treningskamper og forberede sesongen, sier Brann-sjefen til VG.

– Vi har holdt det strengt hele tiden. Vi har ikke bidratt med noe smitte. Det er ingen smitte som har kommet ut fra fotballen og til samfunnet. Hva mer kan vi gjøre? Vi ber egentlig bare om at spillerne skal få jobbe, fortsetter Johannesen.

Tidligere denne uken skrev VG at 15. mars var satt som en slags skjebnedato for Eliteserieklubbene, at dette er siste frist for tillatelse for treningskamper for å kunne gjennomføre seriestart 5. april. Statsministeren antydet at idretten skulle få svar rundt midten av mars på sine forslag om gjenåpning av idretten.

Toppfotballsjef Lise Klaveness i Norges Fotballforbund uttrykker derimot overfor NTB at hun tror toppfotballen vil starte omtrent som planlagt.

– Jeg ser ingen tungtveiende grunner til å vente med å sette i gang treningskamper til midten av mars, sier Klaveness til nyhetsbyrået.

– Jeg tror faktisk det. Å stenge næring med to milliarder i omsetning og nesten to tusen ansatte, uten at det er dokumentert smitte gjennom et enormt antall kamper og en lang periode, det kan jeg ikke skjønne at det kan gis noe begrunnelse for å stenge videre, supplerer Odds daglige leder Einar Håndlykken overfor VG.

– Har du inntrykk av at toppklubbene er enige om at tre uker før seriestart holder?

– Jeg tror alle er enige om at det egentlig ikke holder, men må vi, så må vi. Men det kan være litt uforsvarlig, og kanskje blir det en diskusjon om å utsette en uke eller to. Det vil være negativt. Det kan få konsekvenser for cupen, og vi må spille flere kamper under EM, og det er ikke gunstig, mener Håndlykken.

– Minimum tre uker før må vi komme i gang. Vi bør ha mulighet til å spille tre-fem treningskamper. Det knipes inn på dette hele veien og er på ingen måte ideelt, sier Vibeke Johannesen i Brann.

Statsminister Erna Solberg presiserte på pressekonferansen etter onsdagens dialog at hun ikke hadde lovet idretten noe.

– Vi kan ikke regne med mer gjenåpning i samfunnet som helhet fremover, snarere innstramming, som smittetallene er for øyeblikket, sa statsministeren.

Johannesen påpeker at en fotballklubb som Brann også er en stor bedrift.

– Det vi driver med i Brann og i Eliteserien er profesjonell næring. Det er store summer og fagfolk involvert. De gjør store begrensninger i livet sitt for at de skal få kunne gjøre jobben sin på toppnivå. Vi har tatt vårt samfunnsansvar, vi tar det videre og vi bidrar. Et sted må grensen gå, sier Johannesen og etterlyser igjen mer tydelighet:

– Hva mer skal vi gjøre? Vi har hatt det svært innstrammet hele tiden. Vi har aldri sluppet opp for utøverne. Vi har bedt om mer tydelig tilbakemelding på hva mer vi kan gjøre. Spillerne reiser ikke på vinterferie som mange andre i disse dager. De lever under et strengt regime. De er nærmest isolert og gjør lite på fritiden. Vi gjør ganske ekstreme tiltak og ber om å få lov til at toppidrettsutøvere får lov til å gjøre jobben sin, fortsetter Johannesen.

Håndlykken i Odd mener toppfotballspillerne ikke kan gjøre noe mer enn det som står i dagens smittevernprotokoll, selv om han gjerne lytter om myndighetene skulle komme opp med forslag.

– Det er ekstremt det vi har. Det eneste steget som gjenstår, er vel å internere spillerne og nekte dem å møte familiene. Toppidretten har holdt på siden i fjor sommer og ført null smitte ut i samfunnet. I Skien er jeg hos frisøren, trener på treningssenter, går på konsert og deltar på bokbad. Det er knapt nok noe som ikke er i drift. Likevel kan man ikke holde på med idretter uten kontakt som orientering, langrenn, tennis – og Odd kan ikke spille kamper, sier Einar Håndlykken.