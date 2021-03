Verdensmesteren i Fortnite sa nei til Mezut Özil – melder overgang til norsk lag

Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen (18) ble verdensmester i Fortnite for to år siden. Fremover skal han spille for det norske E-sportslaget Nordavind.

Emil «Nyhrox» Berquist Pedersen jubler etter å ha vunnet VM i Fortnite sammen med partneren David «aqua» Wang. Foto: Dennis Schneidler / USA TODAY Sports

Den norske verdensmesteren fra 2019 har det siste året spilt for den tyske fotballstjernen Mezut Özils E-sportslag «M10». Nå har han takket nei til videre samarbeid med det tyske storlaget.

– Jeg har ikke noe vondt å si om det, men det var så mye vi hadde planlagt som vi ikke har fått til på grunn av året som har vært, sier Pedersen til Aftenposten.

18-åringen er blitt jaktet av flere store amerikanske og europeiske lag, men har nå valgt å signere en kontrakt for flere år for det Oslo-baserte E-sport-laget Nordavind.

– Jeg har alltid hatt lyst til å spille for et norsk lag, men jeg har ikke funnet et som har klart å tilby det jeg trenger. Nå har jeg det. Planene vi har fremover er veldig kule, forklarer han om valget.

– Det er selvfølgelig stort å signere en regjerende mester i Fortnite. Han er en profil som er godt kjent i Norge og utlandet, og som har vært en solid rollemodell for miljøet, sier General Manager i Nordavind, Stein Wilmann.

Stein Wilmann og Emil «Nyhrox» Berquist Pedersen holder frem Nordavind-drakten etter at kontrakten ble signert. Foto: Sindre Stien/Nordavind

Kunne signert før VM-tittelen

Faktisk kunne Pedersen spilt for Nordavind allerede. Bare en liten stund før han som 16-åring kvalifiserte seg til verdensmesterskapet, tok Pedersen kontakt med Nordavind på Twitter.

Der skrev han en «søknad» og spurte om de trengte noen Fortnite-spillere i stallen.

– Jeg var ikke veldig ukjent, men kanskje ikke så stor. Så jeg sendte de en melding, men jeg fikk aldri noe svar. De så den meldingen først nå, sier Pedersen lattermildt.

Også hos Nordavind har meldingen fra den da purunge Pedersen skapt mye latter.

– Det er jo litt av de tingene man ser tilbake på at man kanskje burde sagt «ja» til. Men nå er han her i hvert fall. Vi får veldig mange henvendelser, så mange av de forsvinner i mengden, sier Wilmann.

Blir TV-fjes

Samtidig som 18-åringen nå starter i et nytt norsk lag, blir han også et av fjesene TV-seerne blir kjent med i den nye NRK-serien «Gamerne» som starter på NRK søndag. Der har et kamerateam fulgt Pedersen gjennom det siste året.

Der får man et innblikk i hvordan livet til Tønsberg-gutten har endret seg etter VM-tittelen.

– Jeg synes fortsatt det er litt uvirkelig å tenke tilbake på VM. Det er vanskelig å begripe at det skjedde, men jeg har lært mye. Jeg gikk fra å være ham som hatet å være på kamera og bli tatt bilde av, til å ikke ha noe imot det.

Pedersen håper at serien bidrar til det han oppfatter som en gryende aksept av E-sport som et profesjonelt yrke her til lands.

– Det er mange som tror E-sport bare er å sitte på rommet og spille, men det er så mye mer enn det. Bare få vise alt vi driver med, er kult. Hvor mange mennesker du møter og får kontakt med, sier han.

Papirene er underskrevet. «Nyhrox» blir Nordavind-spiller. Foto: Sindre Stien/Nordavind

Gleder seg til skoleslutt

De neste månedene blir det likevel også noe annet som kommer til å ta mye fokus. I løpet av våren skal han fullføre videregående skole.

– Jeg har et par fag å fullføre, så er jeg ferdig med studiespesialiserende. Det blir godt.

Med skolen fullført vil han endelig kunne fokusere fullt og helt på jobben som E-sport-utøver, og også å flytte til Oslo og bli en integrert del av Nordavind.

– Da har jeg mer tid til å fokusere på turneringer og streaming. Så er det også mange kule planer jeg ikke kan snakke om helt ennå.