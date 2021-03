Hockeysesongen avsluttes

Ishockeysesongen 2020/21 er historie. Det blir ikke noe serieavsluning eller NM-sluttspill.

BLIR IKKE GJENOPPTATT: DNB Arena i Stavanger har sett sin siste ishockeykamp denne sesongen. Foto: Carina Johansen, NTB

19 minutter siden

Det melder Norges Ishockeyforbund onsdag i en pressemelding.

Nedstengningen og treningsstoppen i Viken som varer til og med 11. april, gjør at det blir for knapp tid til å gjenoppta trening- og kamptilbudet på en helsemessig, sportslig og økonomisk forsvarlig måte, skriver NIHF.

— Norsk ishockey har på elitenivå ikke spilt kamper siden første del av januar, og det vil ikke være mulig for oss at kamper spilles før sesongen må stoppes innen utgangen av april. I praksis betyr det at alt seriespill, sluttspill og kvalifiseringsspill nå stanses, forteller generalsekretær Ottar Eide.

— Vi har hatt god dialog med klubbene i forkant av denne avgjørelsen, og vi opplever at det er enighet om at dette er det eneste riktige slik situasjonen har utviklet seg, legger Eide til.

Forbundsstyret vil førstkommende mandag 22.03 beslutte hvordan opp- og nedrykk mellom Fjordkraftligaen og 1. divisjon skal gjennomføres.

Lang pause

7. januar ble den siste seriekampen for sesongen spilt, siden har toppidretten hatt pause.

Hockeyforbundet har hele veien laget alternative planer for å få til en serieavslutning.

Et hurtigtest-system ble foreslått for helsemyndighetene, men fikk ikke gehør slik smittesituasjonen i landet er.

Påvirker landslaget

Det norske landslaget har ikke spilt kamper siden februar i 2020, men skal delta i ishockey-VM i Latvia sent i mai.

Landslagssjef Petter Thoresens plan er å begynne oppkjøring dit den 6. april. Rundt halvparten av hans VM-aktuelle spiller vil komme fra den norske toppserien Fjordkraft-ligaen, som har vært stanset i to måneder.

– Det er selvfølgelig veldig synd at det er blitt sånn, og det blir helt sikkert ikke en oppkjøring som normalt, sa 59-åringen til VG mandag.

Han syns det er ekstra bekymringsverdig at Fjordkraft-ligaen ikke kom i spill i det hele tatt.

PS: Norge er det eneste landet som ikke har fått gjenomført seriespill i forkant av VM i 2021. Storbritannia hadde en lang ventetid, men gjenopptar spillstart nå.

