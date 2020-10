Treneren hyller FyllingenBergen-spillerens valg: – Det er ikke mange som tenker slik

Fredrik Clementsen (22) er blitt en sentral del av både forsvaret og angrepet til FyllingenBergen.

10. okt. 2020 17:46 Sist oppdatert nå nettopp

FyllingenBergen – Fjellhammer 35–25 (16–12)

Da Fredrik Clementsen (22) signerte før sesongen, uttalte daglig leder i FyllingenBergen, Vidar Gjesdal, at klubben «kunne helt sikkert hentet ham et år eller to tidligere, men nå får vi inn en spiller som er klar for å ta ansvar direkte».