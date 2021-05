NFF innstiller ikke på boikott av Qatar-VM: – Det har vært en utfordrende sak

Styret i Norges Fotballforbund la fredag fram sin innstilling til det ekstraordinære tinget i juni. De ønsker ikke boikott av Qatar-VM neste år.

Fotballpresident Terje Svendsen. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

21. mai 2021 13:02 Sist oppdatert 20 minutter siden

Saken rundt en eventuell VM-boikott ble utsatt på tinget i mars etter heftig debatt. Det ekstraordinære tinget avholdes digitalt 20. juni.

– Boikott er ikke et egnet virkemiddel for å få til endring, sa fotballpresident Terje Svendsen blant annet på fredagens pressekonferanse.

Flertallet i Qatar-utvalget la tirsdag fram sin rapport. Det mener at en boikott av fotball-VM ikke er det mest effektive virkemiddelet for å bedre situasjonen i landet.

Blant utvalgets 14 medlemmer var det kun Norsk Supporterallianses to utvalgsmedlemmer som vil holde Norges herrelandslag hjemme hvis det kvalifiserer seg for VM.

Svendsen la til at NFF-styret er helt enig i at Qatar aldri burde blitt tildelt fotball-VM, og han berømmet de klubb- og supporterrepresentantene som har hevet stemmen i saken.

– Det har vært en utfordrende sak for styret og undertegnede. Boikott er et stort spørsmål, sa Svendsen.

– Vi er ydmyke overfor den kritikken utvalget har kommet med overfor NFF.

NFFs styre besluttet nylig at den etiske komiteen skal styrkes med ytterligere to medlemmer. Det opplyste styremedlem Gunhild Lærum på pressemøtet. NFF listet også opp 26 forslag til tiltak for å bidra til å bedre situasjonen i Qatar.

VM spilles i perioden 21. november til 18. desember neste år. Kvalifiseringen pågår. Norges neste kamper spilles i september. Da vil trolig landslagssjef Ståle Solbakken få sin hjemmedebut på Ullevaal.