Ruud er skjermet og skjerpet

Casper Ruud skal ut i sin første kamp i French Open mandag. Trenerpappaen vil at sønnen skal konsentrere seg om den store oppgaven.

Casper Ruud er satt opp i den andre kampen mandag. Det betyr at han spiller tidlig ettermiddag. Foto: JUAN MEDINA / Reuters

34 minutter siden

PARIS: – Det har vært så utrolig mange henvendelser, slik at vi er nødt til å skjerme ham, sier Christian Ruud.

Han svarer gjerne og prøver å informere mediene i den grad han har tid. For det er også mange utenlandske pressefolk som vil vite noe om den yngste Ruud. Men det viktigste har vært på forberedelser til at sønnen skal møte den ti år eldre Benoît Paire. Anslått kamptidspunkt er rundt 12.30. Oppgjøret er mandagens andre på Simmone Mathieu mandag, den tredje største arenaen på anlegget.

For det er mektig å spille i Grand Slam, og ikke minst i Roland-Garros, med et enormt anlegg med 20 tennisbaner. Og enda mer spesielt blir det når motstanderen er en av Frankrikes egne.

Paire er dessuten en spiller som er litt uberegnelig. På sitt beste kan han levere stor tennis, for deretter å falle ned på det jevne.

– Det er ingen tvil om at Casper er skjerpet foran denne kampen, mot en motstander som blir regnet som litt kontroversiell. Franskmannen har begynt å trene mer i det siste, og det ser ut som om han tar tennisen mer alvorlig nå, sier analyseekspert Øivind Sørvald.

Han refererer til legenden Roger Federer, som har 20 Grand Slam-titler i sin karriere:

– Han sier alltid at den første kampen og finalen er den vanskeligste.

Ruuds motstander Benoît Paire er klar til kamp. Foto: KELLY DEFINA /Reuters/NTB

Og det med at den første kampen er så vanskelig, fikk verdensfirer Dominik Thiem merke søndag. Nå er han allerede ute!

Østerrikeren slo ut Casper Ruud i fjor. Hvis begge hadde hatt suksess i de første rundene, kunne de møtt hverandre i fjerde runde.

27-åringen fikk bank av spanske Pablo Andújar, ranket som nummer 68 i verden. 35-åringen vant 3–2 i sett.

Thiem vant US Open i fjor. På pressekonferansen i Paris, etter det bitre nederlaget, var han fortvilet.

– Jeg var bare ikke der. Det var ikke akkurat nok, det var noen prosent som manglet og jeg vet ikke hvorfor.

Han stønnet og innrømmet at følelsen var fæl, men forklarte det med at dette “ikke var den virkelige meg», den versjonen som er i stand til å spille for store titler.

– Det er en tøff situasjon og det er første gang jeg får det i fleisen på den måten. Jeg har aldri hatt et tap som dette.

Han var usikker på hva nå? Thiem fortalte at han må analysere og finne ut hva som var galt. Han mente det ikke sto på motivasjonen.

Har manges øyne på seg

Unge Ruud fikk med seg den nyheten søndag. Det ble en advarsel om at «alt kan skje», selv om 22-åringen har hatt en sterk sesongåpning. Dermed øker også presset og forventningene.

– De farligste tankene må han holde borte, de som sier at man burde slå en spiller, sier Sørvald.

– Det er ingen tvil om at vi tar denne kampen alvorlig, sier treneren.

Sønnen trente søndag på et anlegg utenfor selve Roland-Garros. Foran møtet med en mann som er nummer 40 på ATP-listen, vet spilleren fra Snarøya i alle fall at han slo 32-år gamle Paire i Hamburg i fjor.