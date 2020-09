En dag for bruddet?

Noe som blir interessant å se i dag er om Jumbo-Visma ønsker å la bruddet gå inn. Pogacar spurtslo Roglic på Grand Colombier og tok innpå noen sekunder i form av bonussekunder da. UAE har neppe et sterkt nok lag til å kontrollere et stort brudd, så da spørs det nok om Jumbo-Visma ønsker å ha bonussekundene i spill eller ikke. På etappen til Grand Colombier lyktes de veldig bra med et jevnt kjør, som ble gradvis skrudd opp i avslutningen, og det har jo også vært suksessformelen i flere andre ritt denne sesongen.

Med tanke på de harde klatringene vil uansett et brudd trenge et stort forsprang før de begynner på stigningene. Spesielt i Ineos står de med særdeles frie kort nå, og jeg vil forvente at de vil prøve å få en del ryttere i brudd i dag. Marc Soler, Marc Hirschi, Daniel Martínez, Warren Barguil og Pierre Rolland er andre ryttere som jeg vil tro er aktuelle for bruddet i dag.