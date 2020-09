Superveteranen klar for comeback – 500 dager etter skrekkskaden

Nesten halvannet år etter den forrige kampen er håndballstjernen Katrine Lunde (40) klar for comeback mot Bietigheim i Champions League.

Katrine Lunde er klar for comeback. Tor Erik Schrøder / NTB

Nå nettopp

Vipers Kristiansand-trener Ole Gustav Gjekstad bekrefter overfor NTB at det er planen, og at Lunde siktes inn for spill i Tyskland lørdag.

Vipers fikk sin Champions League-kamp mot FTC Hungaria utsatt sist helg. Dette skjedde etter at to spillere hos motstanderen avla positiv covid-19-smitte. Vipers startet Champions League med borteseier 27-26 over Krim Ljubljana.

Bietigheim ser ut til å bli puljens svakeste lag. Tyskerne har tapt sine to første kamper og har allerede minus 16 i målforskjell.

Vipers spiller cupkamp mot Randesund onsdag uten Lunde i troppen.

Les også Smittede Vipers-motstandere isolert i hotelletasje i Kristiansand

Til 2023

Keeperen pådro seg en alvorlig kneskade i mai 2019 i Champions League-sluttspillet i Budapest. Hun har hatt en lang vei tilbake og også rukket å fylle 40 år på veien.

Keeperen ble stygt skadet i Champions League-sluttspillet i 2019. Vidar Ruud / NTB

Tirsdag er det nøyaktig 500 dager siden hun spilte kamp på toppnivå.

– Jeg gir meg når jeg har lyst til å gi meg, og det har jeg ikke nå. Alder er ingen hindring så lenge man er god nok og trener nok. I tillegg har jeg jo fått det til med familien, slik at det går greit å drive med håndball og være såpass mye borte. Jeg synes årene går fort etter hvert, men føler meg fortsatt som en liten ungdom, sa Lunde til NTB tidligere i år.

Kontrakt ut 2023

Kontrakten hennes med Vipers løper til sommeren 2023.

Lunde er tatt ut i den norske landslagstroppen til Golden League-turneringen i Danmark neste uke. En endelig beslutning rundt hennes deltagelse der tas trolig i løpet av helgen.

(©NTB)