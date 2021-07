Sport OL 2021 Kong Haralds OL-eventyr startet i Tokyo: – Han var så jordnær og hyggelig

TOKYO (Aftenposten): Kronprins Harald ble fulgt av sin far kong Olav og sin søster prinsesse Astrid fru Ferner da han skulle dra til OL i Tokyo i 1964.

Nå nettopp

For mange av dagens gjenlevende OL-deltagere er det spesielt å følge med på lekene i samme by, 57 år senere. Den gangen ble det mager fangst for 26 utøvere i troppen. Null medaljer. Flere av dem Aftenposten har snakket med, skjønner fortsatt ikke at det gikk så dårlig, for Norge hadde flere kandidater til pallen.

Uansett var det ekstra stas at kronprins Harald, nå konge, var med den gangen. Mange fulgte med da han skulle ut på reisen til De olympiske leker i Asia, de første sommerlekene på det kontinentet.