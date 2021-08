Bergenseren har laget detaljert «varmeplan». – Utrolig mye mer krevende enn maraton, mener ekspert.

Håvard Haukenes er klar for 50 kilometer kappgang i OL. 31-åringens drøm er medalje.

– Dersom jeg kan kjempe om medalje, vil det være fantastisk, sier Håvard Haukenes.

Tokyo/Sapporo: Det er OL i Tokyo, men de to kraftprøvene kappgang og maraton skal skje i Sapporo. Målet til arrangøren er å unnslippe ekstremvarmen i den japanske hovedstaden.

Fredag skal Håvard Haukenes ut og gå 50 kilometer kappgang. Konkurransen starter 05.30 om morgenen japansk tid for å unngå varmen. Utover dagen skal det ifølge Accuweather føles som 39 grader.

– Jeg er trent for dette og jeg kan ikke være mer forberedt enn jeg er nå, sier Haukenes til BT to dager før hans andre OL-konkurranse.

Håvard Haukenes har fått med seg at andre utøvere har klaget på maten i OL. – Jeg er ikke her for å leve som en konge, man må være glad for maten man får.

– Mer krevende enn maraton

Haukenes snakker på et digitalt møte gjennom dataskjermen, i og med at han er i Sapporo og alle journalistene inntil videre befinner seg i Tokyo. Ut gjennom pc-høyttaleren utbasunerer han målet: Å bli «veldig mye bedre» enn 7.-plassen i Rio de Janeiro for fem år siden.

Nøkkelen blir å disponere løpet riktig. 50 kilometer kappgang tar over tre og en halv time. Svært mye kan gå galt.

Maraton varer til sammenlikning rett over to timer på dette nivået.

Ove Talsnes, landslagslege for friidrett, mener 50 kilometer kappgang er det mest utfordrende som skal skje i Sapporo.

– Ja, det er det. Det varer mye lenger. Det er utrolig mye mer krevende enn maraton, mener den erfarne idrettslegen.

Talsnes er i OL og skal være en del av Team Haukenes under konkurransen. 50 kilometer kappgang ser han på som på grensen til uforsvarlig.

– Man må drive med dette for å forstå hvilke utmattelser de står overfor. Utøverne som driver med dette fortjener stor respekt. Femmil kappgang er det tøffeste jeg driver med som doktor, sier Talsnes.

Erik Tysses siste OL-løp i 2016 endte på 48. plass og total utmattelse. Han og Haukenes trente mot OL sammen.

I rullestol

Øvelsen der man hele tiden må ha en fot i bakken pleier å kreve sin mann.

I EM i Berlin for tre år siden greide Haukenes fjerdeplass, men endte i legeteltet for behandling etterpå.

Mange vil også huske bildene fra da Erik Tysse ble kjørt vekk i rullestol i Rio-OL for fem år siden. Talsnes mimrer også tilbake til da Trond Nymark måtte tas ut av VM i Sevilla i 1999, hvis ikke «hadde både Trond og hjertet stoppet», sier han.

– Det første som forsvinner når man blir utslitt er vurderingsevnen, sier legen som skal være en del av Haukenes’ team i Sapporo.

De som disponerer kreftene best, har størst sjanse til medalje, sier lege Ove Talsnes. Han er «alltid» å se når det blir gått kappgang i mesterskap.

Varmeplanen

Haukenes forteller om en omfattende plan for å takle konkurransen. Han ser for seg at formen kan være god nok til 4.20–4.25 minutter pr. kilometer, men at han kanskje må plusse på 10–13 sekunder pr. kilometer om det blir ekstremt.

Slik er opplegget for å takle varmen:

Isbad tilgjengelig før start for å senke kjernetemperaturen.

Caps med is som byttes ut underveis.

Is-smultring til å ha rundt halsen.

Fuktige håndklær som fryses ned og Haukenes kan kjøle seg med.

Riktig mengde drikke og salter.

Rolig og kontrollert start, med mål om ta konkurrenter igjen på slutten.

– Jeg må dominere de siste 10–15 kilometerne. Det er da jeg kan knekke de andre. Det er da jeg kan vinne, sier Haukenes.

I forrige mesterskap Håvard Haukenes deltok, i VM i Doha 2019, ble han disket. Nå har han fått ny teknikk.

Ny teknikk

Bergenserens historie i store mesterskap er dessverre preget av diskvalifikasjon. Det skjedde i VM 2013, 17 og 19. Det har også skjedd i EM.

7. plass i OL (2016) og 4. plass i EM (2018) er de største høydepunktene.

– Det er over to år siden han har fullført en femmil. Håvard har endret teknikk i vinter, og går nå teknisk bra og er godt forberedt, mener Talsnes.

Doktoren er uansett forberedt på absolutt når Haukenes skal ut og gå 25 ganger 2 kilometer i Sapporo sentrum.

– Det blir alltid noen problemer, sier Talsnes.