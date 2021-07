Tysklands turndrakter vekker oppsikt. Norsk TV-ekspert stusser over forklaringen.

TOKYO (Aftenposten): Markeringen fra tyske OL-turnere får stor oppmerksomhet. Eurosport-kommentator Sofie Bråten er ikke så begeistret.

Det tyske landslagets ønsker å ta et oppgjør med seksualiseringen i idretten, blant annet gjennom draktene. Fra venstre: Sarah Voss, Pauline Schäfer og Elisabeth Seitz.

Nå nettopp

Kort om saken:

Det tyske landslagets turndrakter dekker ned til anklene.

Hensikten er et oppgjør med seksualiseringen i idretten.

Det er delte meninger om markeringen.

Det tyske turn-landslaget viste frem drakter som dekker helt ned til anklene på en trening torsdag.

Det har faktisk vakt internasjonal oppsikt.

Kvinnelige turnere pleier nemlig å ha på trikoter som ikke dekker beina. Og de tyske OL-draktene har en større betydning.

Hensikten er å ta et oppgjør med seksualiseringen innenfor sporten, forklarer det tyske turnforbundet til Aftenposten.

Det norske sandhåndball-landslaget fikk nylig bot for IKKE å spille i truse. Les Daniel Røed-Johansens kommentar: Reglene er ikke til å tro

Hjertesak

Det tyske laget brukte også lignende drakter under EM i april. Da forklarte turneren Sarah Voss at temaet er en hjertesak for laget.

– Vi håper turnere som er ukomfortable i de vanlige plaggene vil føle seg inspirert til å følge eksempelet vårt, sa Voss til den tyske TV-kanalen ZDF.

Hun utdypet slik:

– Vi kvinner vil alle føle oss komfortable i kroppene våre. I turn blir det vanskeligere og vanskeligere når du vokser ut av en barnekropp. Som liten jente så jeg ikke på stramme turndrakter som en stor greie. Men da puberteten begynte, når jeg fikk mensen, begynte jeg å føle meg mer og mer ukomfortabel.

Endret mening

Sofie Bråten er tidligere landslagskaptein og sitter nå i teknisk komité i turnforbundet. Hun har lagt merke til det tyske landslagets markering.

– Først tenkte jeg at det var kjempepositivt at de har lyst til å bruke det og at de tok opp dette med uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Bråten, som også er ekspertkommentator i Eurosports TV-sendinger.

Men etter hvert endret hun mening om markeringen. Bråten viser til at det tyske forbundet også uttalte – ifølge BBC – at saken er enda viktigere på grunn av problemet med seksuelt misbruk i turnsporten.

– Da jeg så det sitatet, tenkte jeg at dette går i feil retning. At vi skal kle på oss for å forhindre seksuelle overgrep, det er feil side av saken. Det er ikke utøverne, og hva de har på seg, som skal styre antallet seksuelle overgrep, det er holdningene til den andre parten, sier Bråten.

FIKK DU MED DEG DENNE: Historisk OL-øyeblikk for Norge. En åtte år gammel plan ligger bak.

Slik svarer forbundet

I det tyske forbundets e-post til Aftenposten nå under OL, blir ikke seksuelt misbruk nevnt i forklaringen. Pressetalsmann Torsten Hartmann skriver at Bråtens tolkning er «å gå for langt».

– Draktene skal være en markering mot seksualiseringen innenfor turn og for å beskytte mot uønskede blikk, skriver han i en e-post til Aftenposten.

Hartmann understreker at det er viktig for de tyske turnerne at alle skal konkurrere i det de er mest komfortable i.

De kommer til å bestemme hva de vil konkurrere ifra dag til dag under OL, opplyser Ulrike Spitz i det tyske idrettsforbundet. Hun bruker OL-utøver Elisabeth Seitz som et eksempel.

– «Elli» sier én dag føler hun seg bra i en heldekkende drakt, en annen dag føler hun seg bra i en kort drakt, sier Spitz.