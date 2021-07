Advarer konkurrent etter brutt løfte: – Nå er det fritt frem

2019: Koepka kom med kritikk av trege spillere og brukte DeChambeau som et eksempel. DeChambeau oppsøkte caddien til Koepka, Ricky Elliott, med en klar beskjed: – Han gikk bort til Ricky og sa «fortell spilleren din hvis han vil si noe til meg, så kan han si det til meg privat». Jeg tenkte det var ironisk, siden han gikk direkte til Ricky, sier Koepka.

2020: Etter at de to hadde blitt enige om å ikke nevne hverandre igjen, kom DeChambeau med kritikk av six-packen til Koepka på en Twitch-strøm. Koepka svarte med et bilde av pokalene fra hans fire majorseirer og sa at han manglet to for å få en six-pack. På det tidspunktet hadde ikke DeChambeau vunnet en major.

Mai 2021: En video ble lekket av at Koepka måtte ta pause i et intervju. Der kunne man se Koepka himle med øynene og ta en pause i et intervju etter at DeChambeau gikk forbi ham i bakgrunnen og tilsynelatende kommenterte Koepkas putting. Videoen gikk som en farsott på sosiale medier i golfverdenen.

De to fulgte opp med flere stikk mot hverandre på sosiale medier.

Juni 2021: Under Memorial Tournament ble flere fans ble vist vekk fra banen for å rope «Brooksy» når DeChambeau slo. Koepka svarte med å dele ut øl fra sponsoren sin til de som ble vist vekk fra banen.

Juli 2021: Like etter at nyheten om at DeChambeau skilte lag med caddie Tim Tucker, la Koepka ut en melding for å hylle hans egen caddie, Ricky Elliott, og kalte det videre «dagen for å verdsette caddier».