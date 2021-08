Tårer etter oppsiktsvekkende kollaps: – Jeg hadde ikke kontroll på kroppen

TOKYO (Aftenposten): Henrik Larsen ledet kvalifiseringen da 110 skudd var avfyrt. Men da det skulle skytes 10 skudd til, mistet han det helt. Det endte med tårer.

Henrik Larsen under kvalifiseringen i rifle 50 meter. Han ledet helt til det var 10 skudd igjen. Da møtte han veggen.

Nå nettopp

Før vi forteller historien om Henrik Larsens triste farvel med skytebanen i Tokyo, iler vi med å legge til at Jon-Hermann Hegg skal skyte finale senere i dag. Han klarte det som Henrik Larsen manglet ett poeng på å klare.

Det skytes 120 skudd i kvalifiseringen i olympisk rifleskyting. 40 skudd i tre forskjellige posisjoner. Først knestående, så liggende før det hele avsluttes med stående.

Henrik Larsen ledet i 110 skudd. Etter 90 skudd lå han an til verdensrekord.

Men så kom kollapsen. På de siste 10 skuddene var det ingenting som klaffet. En mann som tidligere i konkurransen hadde skutt 70 innertiere, traff ikke tieren en eneste gang. Det var det poenget han manglet på finaleplass.

Skuffelse hele veien

Etterpå var det en meget skuffet mann som snakket med Aftenposten og Dagbladet i partyteltet som er omgjort til medieområde utenfor skytehallen.

– Det er komisk når du får et slikt havari. Det er klart jeg er skuffet. Det er tungt å stå der på de siste 30 skuddene og kjenne at det glipper, sier han, og da presser det seg frem tårer som renner ned under masken.

Han hadde tatt to timeouts på slutten av skytingen da det virkelig buttet imot. Han snakket med trener Espen Berg-Knutsen.

– Jeg sier til ham at jeg ikke har kontroll på kroppen og at det rister. Jeg prøver å le av det og bruke tiden på å komme inn i det igjen.

Det klarte han ikke.

– Jeg ser jo at jeg skyter dårlig, men kroppen lever sitt eget liv. Du vet ikke hva som skjer. Kroppen får en eller annen reaksjon, sier 23-åringen fra Mysen.

Har skjedd før

Trener Espen Berg-Knutsen er veldig godt fornøyd med hele det norske skytterlaget. Det er blitt tre finaleplasser og skyting helt i verdenstoppen.

– Hvis det hadde vært et vanlig stevne, ville jeg vært veldig overrasket. Men dette er OL. Vi har sett slikt skje før, og jeg har opplevd det selv. Det er så lite som skal til at du kommer ut på glattisen. Da baller det bare på seg og blir verre og verre, sier treneren.

Men selv Berg-Knutsen er overrasket over dimensjonen i kollapsen til Larsen.