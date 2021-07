Foss inspireres av dansk sensasjon: – Motivasjonsboost

Tobias Foss (24) har i flere år vært tydelig på at han har en drøm om å vinne Tour de France. Drømmen fikk fornyet tro etter å ha sett lagkameraten Jonas Vingegaard (24) suse inn til annenplass i sommerens Tour.

NM-GULL: Tobias Foss syklet inn til to NM-gull i juni. Her fra fellesstarten i Kristiansand.

Foss vant selv «ungdommenes Tour de France», Tour de l’Avenir, tilbake i 2019 og viste med en niendeplass i årets Giro d’Italia - den beste norske sammenlagtplasseringen i det italienske etapperittet - at han ikke har langt opp til verdens beste.

Halvt år eldre Jonas Vingegaard viste under sommerens Tour de France at han er blant verdens beste og ble til slutt kun slått av Tadej Pogacar. Vingegaard og Foss har vært lagkamerater i Jumbo-Visma siden 2020 og nordmannen er klar på at Vingegaards resultater er en inspirasjonskilde.

– Jeg håper han også så at jeg fikk det til i Giroen og at det var mulig for ham. Han har vært ett hakk eller to bedre enn meg hele veien, men det å matche hans nivå er noe jeg ser på som veldig realistisk. Det er veldig gøy å se han prestere såpass bra i Touren, sammen med det jeg fikk til selv i Giroen. Det har gitt en fin motivasjonsboost og trygghet på at det er mulig å komme nærme drømmen i fremtiden, sier Foss til VG på et mediemøte i forkant av lørdagens OL-fellesstart i Tokyo.

IMPONERTE: Jonas Vingegaard har hatt en strålende 2021-sesong og grep sjansen i Tour de France da Primoz Roglic måtte bryte rittet.

I Japan er det Foss som blir pekt på som kaptein for det norske laget, selv om han er klar på at onsdagens temporitt nok er hans største mulighet.

– Jeg kan strekke den så langt og si at topp fem kan være mulig. Løypen passer meg bra, så jeg har lyst til å forberede meg godt, få en god gjennomkjøring på fellesstarten og så virkelig klinke til. Så får vi se hva det holder til, sier Foss på mediemøtet.

På tempoen er Foss den eneste norske herren til start, mens han sammen med Andreas Leknessund, Markus Hoelgaard og Tobias Halland Johannessen utgjør laget til fellesstarten.

Herrenes løype er på 232 kilometer og byr på godt over 4000 høydemetere, deriblant en 14,5 kilometer lang stigning opp mot Mount Fuji og den brutale stigningen opp til Mikunipasset (6,8 kilometer à 10,1 prosent) som starter med fire mil igjen.

– Det en ganske hard løype. Det er små lag og alle nasjoner har egentlig gode ryttere. Jeg forventer en tidlig finale og et hardt ritt fra et tidlig stadiet, sier Foss.

Kapteinsrollen er Foss forberedt på å ta, til et ritt hvor han selv omtaler seg som C/D-favoritt. Alle de fire norske rytterne er OL-debutanter, og spesielt Tobias Halland Johannessen er fersk på internasjonalt toppnivå. Han forteller om et jevnt norsk lag.

– Så er det en navnebror som kanskje er sterkest. Han er bunnsolid, og det tror jeg vil være viktig i det rittet her, sier Halland Johannessen om Foss.

– Det er et ritt som kan gå litt alle veier. Det er varmt, langt og hardt, sier Leknessund.