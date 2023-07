Henderson klar for Saudi-Arabia – forlater Liverpool etter 12 år

Liverpool-kaptein Jordan Henderson er ferdig i engelsk fotball og flytter til Saudi-Arabia. Der slutter han seg til Steven Gerrards mannskap i Al-Ettifaq.

Jordan Henderson er klar for Al-Ettifaq. Vis mer

Henderson tok farvel med Liverpool i en melding på sin Instagram-konto onsdag. Etter tolv år i klubben, hvorav åtte som kaptein, er han klar for saudiarabisk fotball, opplyser Al-Ettifaq i sine mediekanaler.

«En leder og kriger. Vi er veldig begeistret for å få ham», skriver klubben.

Liverpool-manager Jürgen Klopp tok farvel med Henderson i en videomelding torsdag.

– Du er en legende. Jeg vet at folk sier at vi bruker det ordet litt for løst nå om dagen, men jeg kan forsikre deg om at det ikke er tilfellet med deg, sa Klopp.

Henderson har vært i Liverpool siden 2011 og ble utnevnt til kaptein i 2015, da Gerrard forlot barndomsklubben.

Siden den gang har Henderson vært en viktig brikke for Jürgen Klopps lag. Midtbanespilleren har løftet både Premier League- og mesterligatrofeet for de helrøde. Totalt spilte han 491 kamper for Merseyside-klubben.

«Nå som Jordans Anfield-kapittel har nådd sin ende, ønsker alle å rette sin takknemlighet for alt han har gjort for klubben i løpet av tolv år», skriver Merseyside-klubben.

Med overgangen til Saudi-Arabia føyer Henderson føyer seg inn i rekken av mange stjerner som hittil i sommer har skiftet ut Premier League med spill i Saudi-Arabia. Al-Ettifaq har forsterket laget med blant andre Moussa Dembele (Lyon) og Jack Hendry (Brugge).