Kilde svarer lagkompisen om kjæresten: – Trenger ikke være starstruck lenger

Aleksander Aamodt Kilde (30) har hatt en fabelaktig start på sesongen, og overgår kjæresten.

I NORGE: Mikaela Shiffrin og Aleksander Aamodt Kilde møtte VG da hun var på besøk hos kjæresten i sommer.





9 minutter siden

Neste år kan Shiffrin bli tidenes mestvinnende alpinist, men så langt har Kilde vunnet flere renn enn kjæresten denne sesongen.

– Hun har jo mye suksess selv da, i sitt eget sirkus. Hun kjører sitt eget opplegg, så ses vi et par dager i julen. Det blir veldig hyggelig, sier Kilde om kjæresten – i dette VG-intervjuet gjort før nevnte julefeiring.

Kilde har kjørt syv renn. Fasit: Fem pallplasser, fire av dem seire. Shiffrin har kjørt ni renn. Fasit: Fire pallplasser, tre seire.

Shiffrin hyllet Kilde etter to seire i Beaver Creek i starten av desember:

Shiffrin har 77 verdenscupseire, det er fem bak landskvinne Lindsey Vonn og ni bak tidenes mestvinnende Ingemar Stenmark med 86.

– I mine øyne er hun den beste noen sinne. Hun kommer til å slå verdenscuprekorden veldig snart og bli den største i historien, sier Vonn til Frankfurter Allgemeine Zeitung gjengitt i svenske Expressen.

Fakta Stilling verdenscupen sammenlagt: Menn: 1. Marco Odermatt, Sveits: 796 poeng. 2. Aleksander Aamodt Kilde: 525 poeng. 3. Henrik Kristoffersen: 385 poeng. 4. Lucas Braathen: 365 poeng. 5. Alexis Pinturault, Frankrike: 270 poeng. Kvinner: 1. Mikaela Shiffrin, USA: 575 poeng. 2. Sofia Goggia, Italia: 470 poeng. 3. Wendy Holdener, Sveits: 376 poeng. 4. Petra Vlhova, Slovakia: 340 poeng. 5. Corinne Suter, Sveits: 334 poeng. Vis mer

VANT: Mikaela Shiffrin vant super-G-rennet i St. Moritz 18. desember.

Det blir en kort juleferie for paret. Kilde er favoritt når det er fartsrenn i Bormio i Italia med utfor 28. desember og super-G 29.

Shiffriner reiser til Østerrike og Semmering hvor det skal kjøres storslalåm og slalåm fra 27. desember.

Her suste Kilde inn til utfor-seier, dagen før kjæresten vant i St. Moritz:

Med all suksessen er Shiffrin et forbilde for mange. Kildes lagkamerat Atle Lie McGrath fortalte til VG at han tidligere ble starstruck av Shiffrin, noe Kilde ler godt av når VG konfronterer ham med det.

– Herlig at han har det synet på henne. Jeg tror ikke han trenger å være så starstruck nå lenger. De er mer gode venner og kan holde en veldig normal samtale, sier Kilde til VG.

Fakta Definisjon starstruck: Opprømt, bergtatt i møte med en kjent person.

Kilde: Det norske akademis ordbok. Vis mer

I mai i fjor ble det kjent at Kilde og Shiffrin er et par.

– Jeg vil vel jo ikke si at jeg er starstruck. For meg blir det litt annerledes, sier Kilde og ler godt.