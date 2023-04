Kritisk RBK-kaptein: - Det har vært dårlig

Markus Henriksen mener Lerkendal-publikummet har sin fulle rett til å pipe.

Kaptein med nylimt sveis.





24.04.2023 07:59 Oppdatert 24.04.2023 08:37

– Publikum kommer hit for å se et produkt, og når vi leverer slik vi gjorde i første omgang, så har publikum sin fulle rett til å pipe. Så er det viktig at vi ikke blir stresset av det, men bruker publikums reaksjon som en motivasjon til å prestere bedre. Vi skal ha full pott i hjemmekampene, og når vi ikke får det er publikum selvsagt like skuffet som oss.

Slik reagerer Markus Henriksen på publikums tydelige beskjed allerede i sesongens andre hjemmekamp.