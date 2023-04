Nye samtaler denne uken: Berge har gitt seg selv Island-frist

Trenermakkeren i Kolstad gir to tomler opp for Christian Berges Island-flørt. Men Berge må finne ut om døgnet har nok timer.

Stian Gomo Nilsen og Christian Berge har styrt Kolstad til både serie- og cupgull denne sesongen. Nå gir førstnevnte Berge klarsignal dersom han ønsker å ta Island-jobben.





– Det er plusser og minuser med det. Vi får en fot inn i det islandske forbundet og spillerlogistikken som er på Island. Vi har to gode spillere derfra som vi får bedre kontroll på når de er borte. Og det er bra for Christian. Intensjonen var at han skulle ha en dobbeltrolle. Han er landslagstrener, og jeg tror han savner det litt.

Det sier Stian Gomo Nilsen, Berges trenerkompanjong i Kolstad.