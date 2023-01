Han er Sagosens redningsmann: – Det var brutalt

KRAKOW (VG) Sander Sagosen (27) var på full fart mot en usikker fremtid. Så tok landslagets fysioterapeut grep. Tvilen til Harald Markussen (47) kan ha reddet håndballstjernens karriere på toppnivå.

fullskjerm neste TAKKNEMLIG: Sander Sagosen er i ettertid veldig godt fornøyd med sommerens brutale beskjed fra Harald Markussen. 1 av 3 Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

16.01.2023 20:39

Sander Sagosen tar et godt tak rundt den lille medisinmannen i Polen. Han er klar for gruppefinalen i VM. Men uten sommerens reoperasjon i venstre ankel hadde Norges midtpunkt neppe spilt tirsdagens kamp mot Nederland.

– Jeg tror ikke han hadde ikke rukket VM da, sier Markussen og bekrefter at en feilstilling i Sagosens ankelledd kunne hadde vært karrieretruende om den første operasjonen hadde fått grodd ferdig. Det var bare to uker om å gjøre.

– Jeg tror ikke jeg hadde vært her da. Jeg er veldig takknemlig, sier Sagosen selv til VG. Han kom tilbake på banen for Kiel i slutten av november og har startet VM som Norges beste spiller. Han har ikke smerter og ankelen er ikke hoven etter kampene.

– Jeg er også litt overrasket. Men han har jobbet hardt for dette, mener Markussen.

Sagosen pådro seg brudd i ankelen tidlig i sommer. Han ble raskt operert i Tyskland og TV 2 meldte kort etter at operasjonen var vellykket. 25. juni giftet han seg på krykker. Bare tre dager senere møtte den skadde opp på Olympiatoppen i Oslo for å legge en plan for opptreningen.

Sagosen var fortsatt i kjærlighetsrus og forventet ikke dramatikk da han humpet inn til Harald Markussen. Men manuellterapeuten – opprinnelig fra Harstad – hadde bestilt både røntgen og MR-undersøkelse av Sagosens opererte venstre ankel.

Utpå ettermiddagen kom konklusjonen: Et ankelbein var i ferd med å gro fast i feil vinkel på ankelknoken. Det kunne endt med at hele ankelen måtte ha blitt brutt opp om skaden hadde fått grodd i 14 dager til. Konsekvensen kunne blitt at norsk herrehåndballs gromgutt hadde fått et permanent problem i ankelen.

– Det var brutalt, sier Sagosen om beskjeden.

Fakta Sagosens 157 VM-mål VM 2017: 41 (Norge sølv) VM 2019: 51 (Norge sølv) VM 2021: 54 (Norge 6. plass) VM 2023: 11 (Norge ??) Vis mer

– Jeg kan skrive under på at det ikke var så hyggelig. Men det er en del av jobben. Det var ikke vanskelig å forklare rent teknisk. Menneskelig var det vanskelig. Denne beskjeden kom som lyn fra klar himmel for ham, sier landslagets fysio helt siden 2009.

Dermed ble en ny operasjon bestilt. 4. juli ble han ankeloperert med full narkose for andre gang på 28 dager. Den svært offensive trønderen har sjeldent vært lenger nede.

– Ingen ting i den medisinske rapporten tydet på at det var noe galt. De tyske røntgenbildene så greie ut, men de var tatt fra litt feil vinkel. Dette handlet om verdens beste håndballspiller. Vi tok ekstra bilder for sikkerhets skyld, sier Markussen, som jobbet tett med Olympiatoppens ortopeder Marc Strauss og Lars Engebretsen.

DOBBELT OPERERT: Sander Sagosen tynne ankel med operasjonsarr i august. Fem måneder senere fungerer foten på toppnivå igjen.

– Enkleste utvei hadde vært å stole på flinke folk i Tyskland. Men her hadde de gjort en feil. Det kan vi alle gjøre, sier Harald Markussen.

Norges medisinske team har også tatt grep som har reddet en annen VM-deltagelse. Fjorårets EM-komet, Erik Toft, har slitt med lyskeskader i klubben Kolding. I Danmark ville de bare operere hver lyske for seg. Med åpen operasjon. Det vil si at sesongen kunne vært kjørt for bakspilleren med 23 EM-mål i fjor. I stedet ble Toft operert med artroskopi på Lillehammer sykehus i slutten av november.

Begge lysker ble tatt samtidig og mot Argentina søndag fikk elverumsingen sin VM-debut for Norge.

11 VM-MÅL: Sander Sagosen har startet VM som Norges dominerende spiller.

Jonas Wille kan ikke få fullrost Markussen, det medisinske og det fysiske teamet, og samarbeidet med Olympiatoppen.

– Den totalen gjør at jeg tror at vi er best i verden. Jeg har ikke vært alle steder, men jeg kan stolt si at jeg er ekstremt fornøyd med den kompetansen vi har, sier landslagssjefen til VG.

Harald Markussen var tettest på Jakob Ingebrigtsen gjennom tre gull i VM og EM sist sommer. Han mener det er mange likheter mellom løperfenomenet og håndballstorheten.

– Så absolutt. De aller beste idrettsutøverne er ekstreme på mange måter. Både i treningsarbeid og måten de oppsøker informasjon på. De er mye mer spørrende enn de nest beste. De sitter ikke passive og venter på informasjon. De er «på» og utfordrer deg. Det er artig når det går bra. Men det kan også være utfordrende i sånne situasjoner som denne med Sander. Jeg mener det også gjør meg bedre, sier Harald Markussen.