Året som endret alt for RBKs nysignering: – Han var litt vill i hodet

Fra å være litt «vill i hodet» fikk Morten Bjørlo endret mentalitet og satt fart på karrieren. Nå imponerer RBKs nysignering Kjetil Rekdal.

Morten Bjørlo er på sin første treningsleir med Rosenborg. Av sine nye lagkamerater er det nok Adrian Pereira han kjenner aller best.

09.01.2023 20:08

SALOBRE: – Jeg er veldig stolt og glad for å få muligheten her. Det har gått fort de siste årene, men jeg føler meg absolutt klar for oppgaven. Jeg føler jeg har noe å bidra med inn i laget.

Morten Bjørlo spaserer opp fra RBKs treningsanlegg på flotte Salobre Golf ved Maspalomas. RBKs nysignering er i gang med sin første treningsleir som Rosenborgspiller siden overgangen i desember.

