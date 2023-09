Her gikk det galt for Northug

Even Northug pådro seg en strekkskade i Granåsen fredag.

Ut fra start var det «for mye krefter i sving», ifølge Even Northug. Vis mer

Publisert: 15.09.2023 19:45 Oppdatert: 15.09.2023 19:57

GRANÅSEN: Det var under ei sprintøkt i i VM-anlegget at det gikk galt for Even Northug.

Allerede ut fra start i prologen smalt det til i ryggen, og trønderen forlot Granåsen med smerter fredag formiddag.