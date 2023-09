Hovland med solid start på europatouren i England

Viktor Hovland gikk åpningsrunden av det europeiske PGA-mesterskapet på 69 slag. Svenske Ludvig Åberg imponerte også med sin 68-runde.

Viktor Hovland er tilbake på golfbanen etter et par uker med spillefri. Han spiller i det europeiske PGA-mesterskapet i England. Vis mer

Publisert: 14.09.2023 15:03

Det norske golfesset hadde fem birdier og to bogeyer og resten av hullene på par. Hakket bedre gikk det for den svenske kometen Åberg.

Han lå godt an til å gå fem slag under par, men ødela en glimrende åpningsrunde med en lei dobbeltbogey på det lange 17.-hullet. Med -4 er Åberg to slag bak ledende Richie Ramsey fra Skottland.

25 år gamle Hovland fikk en litt treg start med seks hull på par etter å ha misset flere gode birdiemuligheter. Han var blant annet bare 15 centimeter unna å senke en putt fra 14 meter på det tredje hullet.

Bogeyen kom på det sjuende par-fire-hullet. Der havnet utslaget i bunkeren, men Hovland slo tilbake på det neste hullet med dagens første birdie.

Han fulgte opp med en ny birdie på det åttende hullet med en putt fra sju-åtte meter. Han var i problemer på det niende, men reddet par med et flott innspill og etterfølgende putt fra et par meter.

Reddet seg inn

På det ellevte hullet fikk Hovland trøbbel. Utslaget gikk i den tjukke roughen, og innslaget havnet også ute i tjukkgresset. Dermed klarte han ikke å ta seg inn på greenen på tre slag. Hans dyktighet reddet en bogey etter vanskelighetene. Åberg klarte birdie på hullet.

Tre av de fire par-fem-hullene på banen er vinklet motsatt av Hovlands foretrukne ballbane. Han kjempet inn en birdie på hull tolv og var tilbake en under par.

Det ble par på de to neste hullene før dagens fjerde birdie kom på det 15. hullet etter et flott innspill. Han avsluttet med birdie på det siste hullet.

Turneringscomeback

Hovland har hatt et par uker fri etter at han gikk til topps i PGA-tourmesterskapet og sikret seg nærmere 190 millioner kroner i premiepenger.

Han skal gå de to første rundene sammen med Rory McIlroy og Åberg. Begge er også lagkamerater på det europeiske laget som møter USA i Ryder Cup senere i høst.

Åberg hadde litt mer flyt på sin runde og endte opp tre slag under par etter fem strake birdier fra hull 11-15. Dobbeltbogeyen ødela derimot, mens McIlroy var litt mer menneskelig med sine 72 slag på runden.