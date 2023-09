Hegerberg utsatt for grov netthets: – Dette går litt for langt, gjør det ikke?

Ada Hegerberg dokumenterer selv at hun ble utsatt for en stygg melding på nett i kjølvannet av lanseringen av den siste utgaven av dataspillet EA Sports FC 24.

Ada Hegerberg delte støtende melding. Vis mer

Publisert: 26.09.2023 11:45

Den norske fotballstjernen delte mandag kveld en lydmelding med sine følgere på Instagram. Avsenderen kommer med en svært lite hyggelig karakteristikk av Lyon-stjernen.

Bakgrunnen er tilsynelatende at Hegerbergs karakter på det ferske dataspillet EA Sports FC 24 inneholder en teknisk feil og er vanskelig å kontrollere, melder flere franske medier.

I meldingen Hegerberg har delt på Instagram omtales hun blant annet som «hore».

– Dette går litt for langt, gjør det ikke? skriver Lyon-spissen selv under bildet.

EA Sports FC 24 er den ferskeste versjonen av de tidligere Fifa-spillene. Årets utgave har fått nytt navn.

Da spillet ble lansert i forrige uke takket Ada Hegerberg produsenten for at hun hadde blitt inkludert. I den populære spillmodulen Ultimate Team kan spillerne for første gang sette sammen et lag av både menn og kvinner.

I innlegget mandag kveld har Hegerberg tagget EA Sports.