Johanne Killi legger opp: – Det var vanskelig

ULLEVAAL (VG) Freeski-kjører Johanne Killi (25) gir seg på topp.

SLUTT: Freeski-kjører Johanne Killi gleder seg til å se hva annet livet har å by på enn toppidrett. Vis mer

Publisert: 25.09.2023 15:00 | Oppdatert: 25.09.2023 15:45

Killi vant verdenscupen sammenlagt sist sesong. Nå er karrieren over og hun er glad.

– Det var vanskelig å si ifra, sier Killi til VG.

Hun forteller om valget. At hun skulle legge opp i en alder av 25 år.

– Jeg måtte skjule at det ikke var så morsomt lenger. Venner, familien og de på laget trodde at jeg elsket det jeg gjorde over alt på jord og at jeg aldri kom til å stoppe, men så var det ikke så gøy lenger, sier Killi.

Hun vurderte å gi seg for et år siden, men fortsatte. Det er hun glad for. Karrierens høydepunkt kom da, hun ble verdens beste freeski-kjører slopestyle. Men nå var det ikke mer motivasjon igjen å hente.

– Folk tenker at jeg er ung, men man starter tidlig i min idrett. Jeg har kjørt verdenscup siden jeg var 17 år, så jeg har hatt en lang karriere, sier Killi til VG.

NUMMER 6: Johanne Killi ned slopestyle-løypa under Beijing-OL i 2022. Vis mer

VG møter Killi i lokalene til Norges Skiforbund på Ullevaal stadion i Oslo. Hun er storveis blid. Det er åpenbart at å legge opp er en riktig avgjørelse.

25-åringen fra Dombås bor i Oslo. Hun blir stående med 5., 6. og 7. plass i OL og en bronsemedalje fra VM i freeski slopestyle sist sesong. Hun vant X-Games slopestyle på Hafjell i 2017.

Nå skal hun surfe, være med på skifilminnspilling, studere og være en av lederne på jenteprosjektet til friski. 25-åringen mener hun har oppskriften på å lykkes, og den vil hun dele.

– Jeg sto mye med guttene. Jeg ville være bedre enn dem. Se opp til dem som er ganske mye bedre, sier Killi.

– Også må du ha troen på deg selv. Du kommer ingen vei om redd for å mislykkes.

Fakta Johanne Killi Fakta om Johanne Killi Født: 13. oktober 1997 Klubb: Dombås Idrettslag Syv medaljer i X Games (1-3-3) 19 pallplasser fra World Cupen (6-7-6) Bronse i 2023-VM i Georgia Har konkurrert i big air og slopestyle Vant World Cup sammenlagt og Slopestyle-kula 2022/23 Vis mer

Hun innrømmer at toppidrettslivet ble litt ensformig.

– Også ble jeg litt stresset av at livet gikk, andre venner studerte og begynte å jobbe. Men jeg har lært mye i årene som utøver. Det har skapt den jeg er i dag, sier Killi.

Hun håper freeski får mer oppmerksomhet i årene som kommer.

– Jeg tror ikke folk skjønner hva kreves for å lykkes i freeski. Jeg håper flere syns det blir mer artig å se på etter hvert, ikke bare vinteridrett hvor det er om å gjøre å være førstemann over mål, sier Killi.

Og dette er en freeski-kjører som ikke gir seg: