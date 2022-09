Fått mange henvendelser om å bli VM-sjef: – Jeg prater gjerne med VM-organisasjonen

Morten Wolden tror han er kommunedirektør i Trondheim om ett år også. Men innrømmer at han kjenner på presset fra en organisasjon som nå trenger en ny sjef - og det raskt.

Kommunedirektør Morten Wolden på EC Dahls under en presentasjon av Trondheims VM-søknad i 2018. I bakgrunn står Guri Knotten, som ledet søknadsarbeidet.

28. sep. 2022 14:34 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag ble det klart at Berit Svendsen trekker seg som VM-sjef etter bare 13 måneder i jobben. Dermed er VM-styret i en prekær situasjon og trenger ny sjef raskt.

Kommunedirektør og idrettsentusiast Morten Wolden har i mer enn 10 år jobbet for et ski-VM i Trondheim og kjenner organisasjonen og regionen godt. Når Adresseavisen - etter budsjettfremleggelsen - legger fram hypotesen om at nettopp han innehar mange av kvalifikasjonene en VM-sjef må ha, bekrefter han at flere har tenkt tanken.