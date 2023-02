Granerud vant suverent - sesongens åttende seier

Halvor Egner Granerud (26) beholdt roen over publikumshavet og svevde til suveren verdenscupseier i tyske Willingen - sesongens åttende og hans 21. totalt.

04.02.2023 17:56 Oppdatert 04.02.2023 18:17

For øvrig Halvor Egner Graneruds tredje verdenscupseier på rad og hans 11. pallplassering på rad.

– Jeg synes begge hoppene mine var utrolig bra. Dette er en av mine bedre konkurranser i karrieren. Den holdt veldig høyt nivå, sier Halvor Egner Granerud i et intervju vist hos Viaplay.

Slovenias Anze Lanisek kom på 2. plass, totalt 2,7 poeng bak nordmannen. Dawid Kubacki fra Polen på 3. plass, 15,3 poeng bak Halvor Egner Granerud.

– En god opptreden (performance) av Halvor. Det er godt å ha en buffer til Kubacki. Det vil fortsatt være tøft å vinne sammenlagt, sier Norges hoppsjef Alexander Stöckl.

Hoppukevinneren lot seg ikke affisere av å måtte gå ned en avsats og vente en stund på klarsignal til å hoppe da han sto på toppen som førsteomgangs sistemann.

– Det er Halvor, akkurat som vi ønsker det. Den råskapen allerede fra hoppkanten, utbrøt Viaplays ekspertkommentator Anders Jacobsen da Granerud svevde til solid ledelse foran finaleomgangen.

Det vil si 5,8 poeng foran slovenske Anze Lanisek, som noen minutter tidligere hadde strukket seg til nær vanvittige 150 meter - eller «dette er fantastisk hopping», med ekspert-Jacobsens ord.

Graneruds 149,5 meter og 155,6 poeng betydde at det var god grunn til å tro at Norges suverene hoppmann skulle håve inn sesongens åttende verdenscupseier, hans nummer 21 totalt. Graneruds eneste reelle utfordrer var kun Lanisek, om ikke noe i gate med dette skulle inntreffe og spolere et perfekt norsk VM-vorspiel.

Verdenscupen fortsetter i Willingen søndag, med renn for herrene og kvinnene.

Johann Andre Forfang slo til med 135 meter i finaleomgangen og tok førsteplass, før polske Piotr Zyla - med 10 hoppere igjen på toppen - distanserte ham med tre meter (138) og 3,9 poeng totalt.

Forfang endte på 7. plass, Bendik Heggli Jakobsen på 21. plass.

– Alle her hopper godt, men det er forskjell på godt og supergodt, sa Anders Jacobsen da topp seks gjensto.

Førsteomgangs «sjokkmann», italienske Giovanni Bresadola, sviktet i sitt avgjørende hopp. Tysklands Karl Geiger la seg inn på foreløpig 2. plass, Østerrikes Stefan Kraft falt ned til 5. plass - og da sto det mellom Polens Kubacki, Slovenias Anze Lanisek og vår egen Egner Granerud.

Kubacki tok en suveren ledelse, Lanisek satte kraftig press på Granerud ved å strekke seg til 138 meter - og så kom Granerud.

138 meter, han også. Så å si jevngod poengmessig med Lanisek, og da var saken helt klar.