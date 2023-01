Slik vurderer Rekdal årets første RBK-lag

Nå er Rekdal fornøyd. Men han vet ikke om følelsen er den samme etter årets første treningskamp.

– Jeg både tror og håper at vi har et bedre utgangspunkt til å begynne å spille treningskamper i år enn i fjor, sier Kjetil Rekdal.

27.01.2023 08:48 Oppdatert 27.01.2023 09:21

– Det jeg er mest opptatt av, er at det ser ut som vi har en forståelse for hvordan vi skal spille. Det vil selvsagt gå litt i rykk og napp dette, men jeg vil se igjen en struktur som var der i fjor. Jeg vil også se at vi defensivt har tatt til oss en del ting som vi er nødt til å forbedre.

Slik svarer RBK-trener Kjetil Rekdal på spørsmålet om hva publikum kan forvente av Rosenborg foran årets første treningskamp.

